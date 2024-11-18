Імітували кров: вчені розкрили несподіваний секрет давніх єгиптян (фото, 3-D модель)

Ритуал з використанням суміші міг бути пов'язаний із вагітністю

Хоча люди вже сотні років досліджують Стародавній Єгипет, все одно залишається місце загадкам та таємницям. В університеті Південної Флориди знайшли перші в історії докази вживання галюциногенів у Єгипті в особливому ритуалі.

Їх знайшли у єгипетському кухлі. Вважається, що він використовувався у давньоєгипетських ритуалах пов'язаних з родючістю. Професор Давід Танасі вивчив один з небагатьох єгипетських кухлів Беса, що зберігся до нашого часу. Фахівець також створив тривимірну модель кухля.

Створення тривимірної моделі кухля

Кухоль являє собою голову давньоєгипетського бога Беса. Він використовувався близько 2000 років тому. Вперше вдалося ідентифікувати всі речовини, які були у суміші, яку в нього наливали востаннє. Деякі з них мають психотропні та лікувальні властивості.

В кухлі виявили суміш психоделічних препаратів, грудного молока та алкоголю. На думку професора Танасі він використовувався у магічному ритуалі. Для схожості із кров'ю, у напій додали мед, насіння кунжуту, кедрові горіхи, солодку та виноград.

Кухоль Беса

"Єгиптологи вважають, що люди відвідували так звані палати Беса у Саккарі, коли бажали підтвердити успішну вагітність, оскільки вагітність у стародавньому світі була пов’язана з небезпекою. Таким чином, ця комбінація інгредієнтів могла бути використана в магічному ритуалі, що викликає сновидіння, у контексті небезпечного періоду пологів", — вважає інший вчений Бранко Ф. ван Оппен де Руйтер з Музею мистецтв Тампи, який також брав участь у дослідженні.

Раніше "Телеграф" розповідав про жертвоприношення дітей у Мексиці. Інше місце масового вбивства знайшли в Перу. Цей ритуал також був пов'язаний із родючістю.