У російській фігурці пролунав грандіозний скандал: зачепило навіть Гном Гномича

Відомого тренера звинувачують у сексуальних домаганнях до неповнолітньої

У РФ мама юної фігуристки Вероніки Жиліної звинуватила тренера Сергія Розанова у сексуальних домаганнях. На момент можливого інциденту спортсменці було лише 11 років.

Пізніше слова матері підтвердила і Вероніка, якій зараз 16 років. Про це повідомляє "Матч ТВ".

"Було в Кисловодську на зборах, що Сергій Розанов приходив до мене в номер, пропонував і довго вмовляв зробити мені масаж, я відмовлялася (я тоді в номері одна жила). Те ж саме було в залі, теж у Кисловодську, після розминки, там він уже наполягав, коли всі спортсмени та тренери вже вийшли з зали. Приходив із банкою пива і тренував мене у номері", — розповіла Жиліна.

Сам Розанов всіляко заперечує звинувачення.

"Все сказане про мене — абсолютна брехня", — заявив Розанов.

Розанов працював в академії дворазового олімпійського чемпіона Євгена Плющенка у 2020–2021 роках. Дружина Плющенко, продюсер, співвласник академії "Ангели Плющенко" Яна Рудковська заявила, що взяла Розанова на роботу, знаючи, що він раніше принижував і ображав дітей.

"Ти принижував, ображав, бив чохлами величезну кількість дітей до того, як прийшов до нас до академії. І всі вірили, що ти змінив свій підхід до спортсменів! Але це не означає, що тебе вибачили за колишні заслуги", — заявила Рудковська.

Примітно, що Розанов ображав навіть дитину Плющенка та Рудковської – Олександра Плющенка (Гном Гномич). Про це юний фігурист розповів сам.

"Мене обзивали козлом, включаючи матюки, "гори в пеклі" і таке інше. Я цілком серйозно зараз, я не буду вам брехати. Була така памёятна історія — після тренування у мене теж щось не вийшло, я був маленький — 7-8 років. Пам’ятаю, що він кричав на мене. Я пішов у кафе, взяв фреш і пішов його пити. Іду, а назустріч – він. Каже: ти, козел, не заслужив на цей фреш, ти погано займався.

Буває таке, що людина виявляється непорядною", – сказав Олександр Плющенко.

Раніше Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання депутат Держдуми РФ Ірина Родніна назвала втечу російських фігуристів в інші країни "успіхом Росії".