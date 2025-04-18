Прорекламують що завгодно? Хто відповідає за зміст реклами у метро Києва

"Телеграф" з'ясував, чому на комунальному транспорті з'являються сумнівні оголошення

КП "Київський метрополітен" не перевіряє зміст реклами, офіційно розміщеної на цьому виді комунального транспорту столиці. Однак бореться із несанкціонованою рекламою. Такий висновок можна зробити з відповіді комунального підприємства на запит "Телеграфу".

Журналісти звернулися до КП "Київський метрополітен" із питанням про перевірку змісту рекламних оголошень, які розміщуються у вагонах метро, переходах, на станціях і ескалаторах. Зокрема, "Телеграф" цікавився, чи контролюється недопущення розміщення забороненого, провокаційного, образливого, сумнівного чи антинаукового контенту, на кшталт реклами "Військових адвокатів" тощо.

У відповіді на запит КП "Київський метрополітен" повідомило, що згідно зі статтею 18 Закону України "Про рекламу", підприємству заборонено втручання у форму та зміст реклами, що розміщується. Водночас працівники метрополітену видаляють несанкціоновану рекламу (наліпки у вагонах та на станціях) у разі виявлення.

Рекламні засоби, як-от лайтбокси, наліпки, щити, монітори, розміщуються у метрополітені розповсюджувачами реклами на підставі договорів, укладених Управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради.

А що місцева влада?

Раніше "Телеграф" також звертався до начальниці Управління з питань реклами КМДА для з'ясування ситуації. У відповіді зазначається: "При погодженні розміщення реклами на транспорті втручання у форму та зміст реклами забороняється".

"Засоби реклами на транспорті комунальної власності встановлюються та обслуговуються суб'єктами господарювання – розповсюджувачами реклами. На таких рекламних засобах рекламні сюжети розміщуються на підставі договорів між замовниками реклами (рекламодавцями) та розповсюджувачами реклами – власниками рекламних засобів", – йдеться у відповіді КМДА.

Фактично у КМДА існує Управління реклами, яке не має повноважень контролювати зміст рекламних повідомлень. Це означає, що на транспорті комунальної власності можна розміщувати будь-які оголошення без перевірки їхнього змісту відповідними органами.

Хто такі "військові адвокати", рекламу яких можна побачити у метро Києва

Показовим прикладом є реклама так званих "військових адвокатів", що нещодавно з'явилася в київському метро. Подібні оголошення розміщують компанії, які пропонують послуги з уникнення мобілізації.

Такі "військові адвокати" рекламують себе як рятівників для військовозобов'язаних, обіцяючи розв'язати проблеми з ТЦК. За їхні послуги, як повідомляється в соцмережах, вони беруть від 3 тисяч доларів.

Зазвичай на виклики у мікроавтобусах з написами "Військові адвокати" приїжджають особи у військовій формі, проте без розпізнавальних знаків. Вони вступають у силові сутички з працівниками ТЦК, через що відкрито уже кілька кримінальних справ.

Інформацію про те, що ці так звані "правники" не мають жодного стосунку до адвокатури, підтверджують і в Національній асоціації адвокатів України.

Раніше "Телеграф" також писав, що "митрополит УПЦ Онуфрій" рекламує чудодійний засіб від хвороби. На сторінці-клоні вказано, що рецепт препарату знайшли не будь-де, а в печерах самої Лаври!