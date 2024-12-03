Вокруг найденной исторической реликвии в Болгарии разгорелся скандал: голову богини якобы скрывали от ученых (фото, видео)

Тихе более известна по римской мифологии как Фортуна

Найти хорошо сохранившиеся исторические ценности – незаурядное достижение для археолога. В Пловдиве в Болгарии нашли мраморную голову древнегреческой богини Тихе в древнем городе Филиппополь. Ее обнаружили при раскопках в Епископской базилике.

Местные ученые уже называют находку феноменальной. Голова датируется концом 1-го до середины 3-го века нашей эры и демонстрирует изысканное эллинистическое мастерство. Голову Тихе украшает особая корона corona muralis, повторяющая городские стены с башнями. Это означает, что Тихе была покровительницей города Филиппополя. Считается, что артефакт был частью статуи высотой примерно 2,5 метра исходя из пропорций головы.

Археологи считают, что статуя могла принадлежать святилищу, которое было на месте христианской базилики в древности. Они также учитывают место, где нашли мраморную голову — возле кафедры базилики. Считается, что ее могли использовать не просто в качестве строительного материала, а разместить там символически.

Найденая голова богини Тихе

Перед выставлением артефакта его планируют очистить и реставрировать. Также команда хочет поднять мозаику базилики, чтобы изучить древнее святилище внизу – там могут находиться остальные статуи.

Процесс раскопок столкнулся со скандалом. Археолог Любомир Мерджанов считает, что голову уже находили, но утаили, потому что раскопки не были регламентированы. Директор муниципального института "Древний Пловдив" Елена Кантарева, отвечающая за Епископскую базилику обвинения отвергает, заявляет, что о существовании мраморного артефакта на этом месте известно с 2021 года, о чем сообщалось.

Справка: Тихе, древнегреческая богиня удачи и случайности, почиталось как могущественное божество, которое одинаково влияет на жизнь смертных и богов. Тихе часто изображалось вместе с символами городской защиты, такими как corona muralis, что олицетворяло богатство и процветание города. Позже римляне назвали ее Фортуна.

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