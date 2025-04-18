"Формула миру Наришкіна" дає шанс на компроміс, але… Як вимоги Росії сприймуть в Україні

Росіяни могли б заявити, що домоглися "денацифікації" України

Частина озвучених директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним нових вимог для "мирного врегулювання" війни в Україні могла б бути прийнята Києвом. Однак навряд чи вони будуть сприйняті українським суспільством.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів політтехнолог Олег Постернак. Він пояснив, який сигнал Кремль подає самим росіянам і світу.

На його думку, Наришкін дав знак частині російського суспільства, яке стежить за війною в Україні, та світу, що Росія буде наполягати на максималістських вимогах. І ці вимоги не підлягають компромісу.

— Теоретично по цих вимогах можна досягати проміжних результатів. Наприклад, уявімо, що Росія задовольниться скасуванням закону про Українську православну церкву (Московського патріархату). Для нас це скасування закону, який не діє, а для Росії — спосіб заявити, що вони зробили начебто якийсь реальний крок для "денацифікації", — каже політичний експерт.

За його словами, п'ять вимог "формули Наришкіна" залишають шанс на теоретичний компроміс. Але навіть акуратні кроки української влади до компромісу з Росією можуть стати вибухонебезпечними для українського суспільства.

— Поки за нашими плечами сотні тисяч вбитих українців і постраждалих внаслідок атак росіян на українських цивільних, [ракетних ударів] по житлу, по дітях, по дитячих майданчиках, по університетах, по школах, по садках — для них навіть найменший компроміс у вигляді скасування якогось закону стане травмуючим фактором. Який може генерувати зміну ставлення до влади, подразнення, роздратування. Це перше, — каже політолог.

По-друге, складне становище України в тому, що її перемоги Америка вилучає і створює козир у своїй геополітичній грі з Москвою. Там де ми досягли успіхів — відвоювань територій, витискання Чорноморського флоту РФ з баз, обладнання систем ППО/ПРО — Америка їх використовує для торгів з Росією, наче це її перемоги, продовжує Олег Постернак.

— Це страшна і дуже складна ситуація. Трамп слідує за своїм імперіалістичним інстинктом: якщо не можна реалізувати американський інтерес за рахунок сильного суперника, яким є Росія, то чому б не реалізувати за рахунок слабого партнера — України. Легше тиснути на Україну, щоб здобути більш компромісне поле, — каже політтехнолог.

Він пояснив недавні удари Росії по Кривому Рогу , Сумах, Одесі та Дніпру.

— Щоб показати Трампу: "Тисни на Україну ще більше, бо ми не відступимо. Ми будемо бити ще гірше, бо маємо ініціативу, маємо можливості, бо ми визначаємо контури війни". Трампу передають сигнал: "Тисни на Київ, щоби максимально наші вимоги реалізувати в пакеті мирних домовленостей", — підсумував Олег Постернак.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський закликав до "тиску на російських вбивць" перед мирними переговорами з делегацією Трампа в Парижі.