Неймовірну колекцію етруських артефактів знайшли в розкрадачів могил в Італії (фото)

Предмети збереглися на диво гарно

В Італії поліції вдалося спіймати розкрадачів могил, які викопали та намагалися продати колекцію етруських артефактів. Вони полювали за грабіжниками 9 років. Предмети, датовані третім століттям до нашої ери, вкрали з некрополя в Умбрії. Серед археологічних знахідок були зокрема саркофаги, похоронні урни та особисті речі представників етруської культури.

У міністерстві культури Італії вже назвали знахідку надзвичайно важливою та зазначили, що предмети збереглися у досконалому стані і мають виняткову історичну та художню цінність. Орієнтовна оцінка колекції майже 8,5 млн доларів.

Етруська урна Етруська ліпнина

Загалом колекція складалася з восьми прикрашених кам'яних урн, двох саркофагів, дзеркал, гребнів, флаконів для парфумів. Вважалося, що всі предмети належали сім'ї Пульфна — багатому та впливовому етруському роду. Їх шукали з 2015 року — саме тоді виявили підземну гробницю прямо посеред поля. Частину артефактів незаконно розкопали та намагалися таємно продати. Зловмисники вдалося спіймати завдяки тому, що один з них опублікував фото з частиною артефакту в соцмережі Facebook.

Саркофаги чудово збереглися Деталям тисячі років

Знайдені урни, виготовлені з білого умбрійського травертину, містять зображення грецьких міфів, битв і сцен полювання, деякі з них зберігають сліди поліхромних пігментів і листового золота. Один саркофаг містив повний скелет жінки, якій, як вважають, на момент смерті було близько 40 років.

Скелет, знайдений в саркофазі

Деякі знайдені етруські побутові речі

Серед знайдених предметів були бронзові посудини, які використовувалися на бенкетах, бальзамарій, що все ще зберігає стародавні парфуми, і бронзове дзеркало з вигравіруваним зображенням Риму та його культової вовчиці. Наразі вчені вивчають ці артефакти в майбутньому планують їх виставляти для публіки.

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