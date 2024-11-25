Неймовірну колекцію етруських артефактів знайшли в розкрадачів могил в Італії (фото)
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Предмети збереглися на диво гарно
В Італії поліції вдалося спіймати розкрадачів могил, які викопали та намагалися продати колекцію етруських артефактів. Вони полювали за грабіжниками 9 років. Предмети, датовані третім століттям до нашої ери, вкрали з некрополя в Умбрії. Серед археологічних знахідок були зокрема саркофаги, похоронні урни та особисті речі представників етруської культури.
У міністерстві культури Італії вже назвали знахідку надзвичайно важливою та зазначили, що предмети збереглися у досконалому стані і мають виняткову історичну та художню цінність. Орієнтовна оцінка колекції майже 8,5 млн доларів.
Загалом колекція складалася з восьми прикрашених кам'яних урн, двох саркофагів, дзеркал, гребнів, флаконів для парфумів. Вважалося, що всі предмети належали сім'ї Пульфна — багатому та впливовому етруському роду. Їх шукали з 2015 року — саме тоді виявили підземну гробницю прямо посеред поля. Частину артефактів незаконно розкопали та намагалися таємно продати. Зловмисники вдалося спіймати завдяки тому, що один з них опублікував фото з частиною артефакту в соцмережі Facebook.
Знайдені урни, виготовлені з білого умбрійського травертину, містять зображення грецьких міфів, битв і сцен полювання, деякі з них зберігають сліди поліхромних пігментів і листового золота. Один саркофаг містив повний скелет жінки, якій, як вважають, на момент смерті було близько 40 років.
Серед знайдених предметів були бронзові посудини, які використовувалися на бенкетах, бальзамарій, що все ще зберігає стародавні парфуми, і бронзове дзеркало з вигравіруваним зображенням Риму та його культової вовчиці. Наразі вчені вивчають ці артефакти в майбутньому планують їх виставляти для публіки.
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