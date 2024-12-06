Магнітна буря завершилась? Чого очікувати від геопогоди в кінці тижня

Упродовж 6-8 грудня землянам можна буде відпочити, адже на графіку є лише "зелені" дні

На Землі упродовж 3-5 грудня трималась магнітна буря 4-5 балів, однак найближчими днями вона знизить свою активність. Астросиноптики поділились прогнозом щодо геомагнітних штормів до кінця поточного тижня.

Упродовж останньої доби сонячна активність знаходилась на помірному рівні, хоча у цей період відбулось сім спалахів класу С та чотири — класу М. Про це повідомили на сайті Мeteoprog.

Такі спалахи можуть викликати лише невеликий рівень радіоперешкод на Землі або сонячний радіаційний шторм, пояснили фахівці.

Згідно з прогнозом, упродовж п'ятниці, 5 грудня, сонячна активність буде низькою. Ймовірність малого геомагнітного шторму в цей день складає 5%, а великого — 1%.

Для довідки: спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найсильнішим класом сонячних вибухів є Х-спалахи.

Магнітні бурі на Землі упродовж 6-8 грудня

Згідно з прогнозом на сайті Meteoagent, наразі, 6 грудня, сонячна активність знаходиться на низькому рівні. Геомагнітна "тиша" має протриматись до кінця поточного тижня, тобто упродовж 7-8 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні упродовж Дня святого Миколая, 6 грудня.