Не тільки сніг та морози: якою буде погода на День святого Миколая в Україні

Озвучено прогноз на 6 грудня

Погода у День святого Миколая в Україні, який святкують 6 грудня, очікується вологою та з опадами. Буде сніг та дощі, а в частині областей – мороз.

Про це у своєму Telegram-каналі пише синоптик Наталія Діденко. За її словами, без опадів у цей день буде на півдні країни.

"На Миколая в Україні погода буде вологою, хмарною з опадами. Зі снігом, сніговою крупою, мокрим снігом та місцями, де тепліше, дощем (на півдні без істотних опадів). Вночі підморожуватиме", — йдеться у повідомленні.

У ніч на 6 жовтня температура повітря буде на рівні 0...-4 градусів. Тому вранці можливе підмерзання землі й може бути слизько.

У столиці очікується невеликий мокрий сніг. Також посилиться південно-східний вітер до 6-9 метрів за секунду. Вночі у Києві 1-3 градуси морозу, а вдень — близько 0. Надалі у Києві, як і в більшості областей України, передбачається потепління та дощі.

"Прекрасна погода на свята, яка не принесе сильних морозів і дозволить нам заощадити світло та тепло. А з дощами ми порозуміємося", — підсумувала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Україні у найближчі п’ять днів. Відомий синоптик Ігор Кібальчич зробив прогноз для "Телеграфа".