З мокрим снігом та туманами: якою буде погода в Україні у найближчі п’ять днів

Справжня зима зі снігопадами прийде ще не скоро

Найближчим часом в Україні очікується досить стабільна погода з температурою в межах кліматичної норми. Погодні умови в нашій країні визначатиме здебільшого поле високого тиску та антициклони, тому істотних опадів не передбачається.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич. Він підкреслив, що на початку грудня прогнозується комфортна погода без несподіваних сюрпризів.

На вихідних малорухливі атмосферні фронти стануть причиною невеликих опадів, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер очікується слабким, також подекуди спостерігатимуться тумани в супроводі мряки та паморозь за умови мінусової температури повітря.

Погода в Україні 6-10 грудня

У цей період місяця погоду в основному визначатиме потужний антициклон із центром тиску 781-783 мм рт. ст., що значно перевищує кліматичну норму.

"Україна опиниться на західній та південно-західній околиці цього антициклону. Переважатимуть вітри південно-східного напрямку", — пояснює Ігор Кібальчич.

Опади завдяки впливу антициклону будуть незначними – невеликі дощі з мокрим снігом можливі лише в окремих східних та західних областях.

За словами синоптика, на більшості території країни денна температура коливатиметься вночі від -4 до +2 °C, а вдень від -1 до +5 °C. У південних регіонах та Криму буде на 2-5 °C тепліше.

Загалом Кібальчич стверджує, що небезпечних метеорологічних явищ найближчими днями не передбачається.

Нагадаємо, у грудні 2024 року в Європі та Україні погода буде дуже різноманітною – все через циклони та температурні контрасти. У Центральній та Західній Європі циклони, що домінують в атмосфері, створять умови для частої зміни погодних режимів.

Початок місяця пройде під впливом полів високого тиску, що забезпечить відносно суху та прохолодну погоду. Однак ближче до середини грудня прогнозується посилення циклонів, які принесуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також різкі коливання температури та тиску.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні засніже за народними повір’ями і якою буде зима. Варто зазначити, що ці прикмети не точний прогноз погоди, проте вони є спадщиною наших предків.