Магнітна буря все ще тримається на Землі: яка її сила та коли вона завершиться

Вчені оновили графік коливань і попередили про геомагнітний шторм, який відбудеться найближчим часом

Магнітна буря, що несподівано з'явилась на графіку геомагнітних коливань, поступово зменшує свою активність. Наразі її сила складає всього 4 бали й за словами астросиноптиків, вона буде останньою на цьому тижні.

Сонце не створювало помітних спалахів понад тиждень і наразі очікується, що геомагнітна "тиша" збережеться. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Вони також додали, що є багато сонячних плям, звернених до Землі, але жодна з них не має нестабільних магнітних полів, схильних до вибуху.

Магнітні бурі на Землі упродовж 5-8 грудня

Водночас як йдеться на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 5 грудня, тримається середній геомагнітний шторм в 4 бали.

Вже з наступного дня, 6 грудня, прогнозується мінімальна сонячна активність в 3 бали. Така геомагнітна ситуація протримається до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що холодний туман накриє регіони України, тому синоптики попереджають про похолодання.