У Туреччині археологи виявили важливий артефакт віком 4400 років: як він виглядає (фото)

Вона виготовлена з рідкісного в Туреччині нефриту зеленого кольору

У Західній Туреччині археологічна експедиція виявила унікальну нефритову циліндричну печатку віком 4400 років. Артефакт знайдено в археологічному комплексі Сейітомер Хоюк, розташованому в регіоні Кютах'я.

Науковці працюють на цій ділянці впродовж 35 років. Наукову експедицію очолює доктор Севгі Гурдал – головний археолог музею Кютах'я. Дослідження відбуваються за підтримки компанії Celikler Holding. Про це повідомляє arkeonews.

Фахівці зосередили увагу на шарах ранньої та середньої бронзової доби, що охоплює період 3000-2000 років до нашої ери. Місце розкопок розташоване за 350 кілометрів на південь від Стамбула, на важливому географічному перехресті між Месопотамією та Середземноморським світом.

Цього року в археологічній експедиції були задіяні 25 спеціалізованих фахівців та група з 50 працівників. Дослідники зосередилися на вивченні археологічних знахідок, пов'язаних передусім із керамічним виробництвом стародавніх цивілізацій.

Унікальна нефритова печатка є надзвичайно важливим артефактом, який може розповісти багато цікавого про побут, культуру та торгівельні зв'язки населення Західної Анатолії у добу бронзи.

Археологи кажуть, що печатка виготовлена з нефриту, рідкісного матеріалу для цього регіону. Особливістю є зелений колір каменю, адже нефрит у Туреччині зазвичай має фіолетовий відтінок.

Артефакт має круглу перфорацію та декоровану поверхню з мотивом клітки, обрамленої круглими бордюрами. Він був виявлений у стіні стародавньої архітектурної споруди.

Це найстаріша печатка в регіоні. Минулого літа в місті Троя були знайдені лише дві циліндричні печатки того ж періоду: одна з обпаленої глини, інша – з синього польового шпату.

Раніше "Телеграф" писав про те, що археологи знайшли 2000-річний бюст Клеопатри. Його вважають найбільш достовірним зображенням цариці.