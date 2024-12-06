В Турции археологи обнаружили важный артефакт 4400-летнего возраста: как он выглядит (фото)

Она изготовлена из редкого в Турции зеленого нефрита.

В Западной Турции археологическая экспедиция обнаружила уникальную нефритовую цилиндрическую печать 4400 лет. Артефакт найден в археологическом комплексе Сейитомер Хоюк, расположенном в регионе Кютахья.

Ученые работают на этом участке на протяжении 35 лет. Научную экспедицию возглавляет доктор Севги Гурдал – главный археолог музея Кютахья. Исследования проходят при поддержке компании Celikler Holding. Об этом сообщает arkeonews.

Специалисты сосредоточили внимание на слоях ранних и средних бронзовых суток, охватывающих период 3000-2000 годов до нашей эры. Место раскопок расположено в 350 километрах к югу от Стамбула, на важном географическом перекрестке между Месопотамией и Средиземноморским миром.

В этом году в археологической экспедиции было задействовано 25 специализированных специалистов и группа из 50 работников. Исследователи сосредоточились на изучении археологических находок, связанных, прежде всего, с керамическим производством древних цивилизаций.

Уникальная нефритовая печать является важнейшим артефактом, который может рассказать много интересного о быте, культуре и торговых связях населения Западной Анатолии в эпоху бронзы. Археологи говорят, что печать сделана из нефрита, редкого материала для этого региона. Особенностью является зеленый цвет камня, ведь нефрит в Турции обычно имеет фиолетовый оттенок.

Артефакт обладает круглой перфорацией и декорированной поверхностью с мотивом клетки, обрамленной круглыми бордюрами. Он был обнаружен в стене древнего архитектурного сооружения.

Это самая старая печать в регионе. Прошлым летом в городе Троя были найдены только две цилиндрические печати того же периода: одна из обожженной глины, другая – из синего полевого шпата.

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