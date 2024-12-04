Археологи знайшли 2000-річний бюст Клеопатри, його вважають найбільш достовірним зображенням цариці (фото)

Він може наблизити до розгадки таємниці місця поховання цариці

У листопаді дослідник National Geographic і археолог Кетлін Мартінес виявили на розкопках у Єгипті 2000-річний бюст. За попередніми даними, це зображення цариці Єгипту Клеопатри VII.

Як розповідає BusinessWire, бюст з білого мармуру невеликий, він може поміститися на долоні. Це — голова жінки з королівською діадемою, яку носили цариці Птолемеїв. Фігурка чудово збереглася, на ній є плямки блакитної фарби.

Зазначається, що рідкісний артефакт може стати поштовхом для важливих відкриттів про королеву Єгипту Клеопатру VII — одну з найзагадковіших правителів історії. Також бюст може дати важливу підказку для розв'язання однієї з найбільших загадок історії — пошуку місця поховання Клеопатри.

Знищені римлянами, або затонули в Середземному морі, багато реліквій епохи правління Клеопатри були втрачені для історії, залишивши її життя, зовнішність, та смерть оповитими таємницею.

Археолог Кетлін Мартінес та її команда тижнями проводили розкопки двох прихованих кімнат на руїнах храму Тапосіріс Магна в прибережному містечку Борг Ель Араб (Єгипет). Саме там вони знайшли бюст Клеопатри. На думку Мартінес, фігурка дає уявлення про справжню зовнішність Клеопатри. Вона також має разючу схожість з іншою скульптурою, що зберігається в Старому музеї в Берліні, яку експерти вважають зображенням Клеопатри.

Скульптура Клеопатри зі Старогоу музею в Берліні

За словами Мартінес, тепер вчені мають дві схожі скульптури Клеопатри. Саме ці зображення дають найбільш реальні уявлення про її зовнішність. Археологиня понад 20 років проводила розкопки на місці храму Тапосіріса Магна. Вона схиляється до думки, що саме там могло бути місце останнього спочинку Клеопатри.

Разом із бюстом археологи знайшли фундаментні відкладення (колекції предметів, що позначають гробниці, храми та палаци) з написом грецькою мовою та ієрогліфами, які доводять, що храм був присвячений богині Ісіді. Цей зв’язок має величезне значення, оскільки багато хто вважав Клеопатру живим втіленням Ісіди. Про знахідки було повідомлено Вищій раді старожитностей Єгипту.

Команда також знайшла кераміку, пляшки, в яких колись містилося вино та парфуми, пахощі, предмети для макіяжу та понад 337 монет із зображенням Клеопатри. Після очищення та каталогізації предметів дослідники визначили, що артефакти справді датуються часами правління Клеопатри, 51–30 роками до нашої ери.

Для довідки: Клеопатра VII Філопатор — Фараон Птолемеївського царства Єгипту з 51 по 30 рік до н.е, його остання правителька. Вона залишила слід в історії своїм керуванням та неймовірною вродою. Вона є одним з найпопулярніших античних персонажів. Клеопатру зображали у пам'ятниках, бюстах, картинах, літературних творах, їй присвячено чимало фільмів. Після смерті Клеопатри Єгипет став провінцією Римської імперії.

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