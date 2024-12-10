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Вчені розробили прозорі сонячні панелі, здатні виробляти в 1000 разів більше енергії

Автор
Галина Михайлова
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Сонячні панелі можна встановлювати на дахах, проте нова розробка може навіть замінити вікна
Сонячні панелі можна встановлювати на дахах, проте нова розробка може навіть замінити вікна. Фото Відкриті джерела

Вчені поки провели попередні тести, як зробити прозорі сонячні панелі максимально ефективними

Здатні на зарідку телефона чи навіть підтримку енергоспоживання будинку, сонячні панелі стали надзвичайно потрібними в України та цінуються у світі за екологічність. Вчені зробили прорив у розробці сонячних панелей- вони зробили їх прозорими.

І це не єдина позитивна якість, розповідають у "Еконьюс". Стверджується, що нові панелі можуть виробляти в 1000 разів більше енергії, ніж стандартні. Ця інновація пропонує новий підхід до використання сонячних панелей у предметах щоденного використання, таких як вікна, автомобілі та одяг.

Як це працює

Щоб реалізувати потенціал NISC на основі TMD, вчені зосередилися на взаємодії між оксидом індію і олова (ITO) — широко використовуваним прозорим провідником — і дисульфідом вольфраму (WS₂), фотоактивним матеріалом. Це поєднання забезпечує видиму прозорість близько 70-79%, що дозволяє інтегрувати панелі в різні поверхні, не перешкоджаючи світлу.

Де це можна використати

Сонячні батареї ближнього інфрачервоного діапазону (NISC), можна інтегрувати у скляні вікна, кузови автомобілів або навіть рами електронних приладів. В архітектурі вони могли б революціонізувати зовнішній вигляд будівель, перетворивши великі скляні вікна на поверхні, що виробляють електроенергію, а високі споруди стали б електростанціями. В електромобілях ці елементи можуть бути вбудовані в лобове скло або кузов автомобіля, що допоможе автомобілю мати більший запас ходу без необхідності заряджати звичайним способом. Розумні годинники, фітнес-трекери та імплантовані медичні пристрої, можна заряджати через прозорі сонячні батареї, а не через зарядні кабелі.

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