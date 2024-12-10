Вчені розробили прозорі сонячні панелі, здатні виробляти в 1000 разів більше енергії

Вчені поки провели попередні тести, як зробити прозорі сонячні панелі максимально ефективними

Здатні на зарідку телефона чи навіть підтримку енергоспоживання будинку, сонячні панелі стали надзвичайно потрібними в України та цінуються у світі за екологічність. Вчені зробили прорив у розробці сонячних панелей- вони зробили їх прозорими.

І це не єдина позитивна якість, розповідають у "Еконьюс". Стверджується, що нові панелі можуть виробляти в 1000 разів більше енергії, ніж стандартні. Ця інновація пропонує новий підхід до використання сонячних панелей у предметах щоденного використання, таких як вікна, автомобілі та одяг.

Як це працює

Щоб реалізувати потенціал NISC на основі TMD, вчені зосередилися на взаємодії між оксидом індію і олова (ITO) — широко використовуваним прозорим провідником — і дисульфідом вольфраму (WS₂), фотоактивним матеріалом. Це поєднання забезпечує видиму прозорість близько 70-79%, що дозволяє інтегрувати панелі в різні поверхні, не перешкоджаючи світлу.

Де це можна використати

Сонячні батареї ближнього інфрачервоного діапазону (NISC), можна інтегрувати у скляні вікна, кузови автомобілів або навіть рами електронних приладів. В архітектурі вони могли б революціонізувати зовнішній вигляд будівель, перетворивши великі скляні вікна на поверхні, що виробляють електроенергію, а високі споруди стали б електростанціями. В електромобілях ці елементи можуть бути вбудовані в лобове скло або кузов автомобіля, що допоможе автомобілю мати більший запас ходу без необхідності заряджати звичайним способом. Розумні годинники, фітнес-трекери та імплантовані медичні пристрої, можна заряджати через прозорі сонячні батареї, а не через зарядні кабелі.

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