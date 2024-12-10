Укр

Ученые разработали прозрачные солнечные панели, способные производить в 1000 раз больше энергии

Автор
Галина Михайлова
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Солнечные панели можно устанавливать на крышах, но новая разработка может даже заменить окна
Солнечные панели можно устанавливать на крышах, но новая разработка может даже заменить окна. Фото Открытые источники

Ученые пока провели предварительные тесты, как сделать прозрачные солнечные панели максимально эффективными

Способные на редкость телефона или даже поддержку энергопотребления дома, солнечные панели стали очень нужны в Украине и ценятся в мире за экологичность. Ученые совершили прорыв в разработке солнечных панелей — они сделали их прозрачными.

И это не единственное положительное качество, рассказывают в "Эконьюсе". Утверждается, что новые панели могут производить в 1000 раз больше энергии, чем стандартные. Эта инновация предлагает новый подход к использованию солнечных панелей в предметах повседневного использования, таких как окна, автомобили и одежда.

Как это работает

Чтобы реализовать потенциал NISC на основе TMD, ученые сосредоточились на взаимодействии между оксидом индия и олова (ITO) – широко используемым прозрачным проводником – и дисульфидом вольфрама (WS₂), фотоактивным материалом. Это сочетание обеспечивает видимую прозрачность около 70-79%, что позволяет интегрировать панели в разные поверхности, не препятствуя свету.

Где это можно использовать

Солнечные батареи ближнего инфракрасного диапазона (NISC) можно интегрировать в стеклянные окна, кузова автомобилей или даже рамы электронных приборов. В архитектуре они могли бы революционизировать внешний вид построек, превратив большие стеклянные окна в поверхности, производящие электроэнергию, а высокие сооружения стали бы электростанциями. В электромобилях эти элементы могут быть встроены в лобовое стекло или кузов автомобиля, что поможет автомобилю иметь больший запас хода без необходимости заряжать обычным способом. Разумные часы, фитнес-трекеры и имплантированные медицинские устройства можно заряжать через прозрачные солнечные батареи, а не через зарядные кабели.

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