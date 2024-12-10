Ученые разработали прозрачные солнечные панели, способные производить в 1000 раз больше энергии

Ученые пока провели предварительные тесты, как сделать прозрачные солнечные панели максимально эффективными

Способные на редкость телефона или даже поддержку энергопотребления дома, солнечные панели стали очень нужны в Украине и ценятся в мире за экологичность. Ученые совершили прорыв в разработке солнечных панелей — они сделали их прозрачными.

И это не единственное положительное качество, рассказывают в "Эконьюсе". Утверждается, что новые панели могут производить в 1000 раз больше энергии, чем стандартные. Эта инновация предлагает новый подход к использованию солнечных панелей в предметах повседневного использования, таких как окна, автомобили и одежда.

Как это работает

Чтобы реализовать потенциал NISC на основе TMD, ученые сосредоточились на взаимодействии между оксидом индия и олова (ITO) – широко используемым прозрачным проводником – и дисульфидом вольфрама (WS₂), фотоактивным материалом. Это сочетание обеспечивает видимую прозрачность около 70-79%, что позволяет интегрировать панели в разные поверхности, не препятствуя свету.

Где это можно использовать

Солнечные батареи ближнего инфракрасного диапазона (NISC) можно интегрировать в стеклянные окна, кузова автомобилей или даже рамы электронных приборов. В архитектуре они могли бы революционизировать внешний вид построек, превратив большие стеклянные окна в поверхности, производящие электроэнергию, а высокие сооружения стали бы электростанциями. В электромобилях эти элементы могут быть встроены в лобовое стекло или кузов автомобиля, что поможет автомобилю иметь больший запас хода без необходимости заряжать обычным способом. Разумные часы, фитнес-трекеры и имплантированные медицинские устройства можно заряжать через прозрачные солнечные батареи, а не через зарядные кабели.

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