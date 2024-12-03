Лід в Арктиці розтане за кілька років: вчені назвали приблизну дату (відео)

Танення Арктики призведе до нагрівання океану і, ймовірно, вплине на шторми та посухи всієї планети

Зміни клімату проводять до танення льодовиків на обох полюсах. Для Арктики найближче кілька років можуть стати вирішальними.

Вчені використали комп'ютерні моделі, щоб передбачити, коли найпівнічніший океан може залишитися взагалі без льоду. Це суттєво вплине на всю планету. Першим літом, яке може розтопити майже весь лід Арктики, може стати літо 2027 року.

Різні комп'ютерні моделі показували різні результати. Більшість з них впевнені, що перший день без льоду станеться через 9-12 років після 2023 незалежно від того, як люди змінять викиди парникових газів. Якщо кількість викидів буде тільки зростати, то найекстремальніший сценарій показує саме 2027 рік.

Відео від NASA про танення льодовиків за понад 40 років

Дослідження проводила міжнародна група. Вчені зазначають, що подібна зміна покаже фундаментальну зміну головної характеристики природного середовища в Північному льодовитому океані через викиди парникових газів. Морський лід в Арктиці зникає не перший день — швидкість танення понад 12% кожне десятиліття. У 2024 році фіксували цьогорічний мінімум морського льоду в Арктиці. Попередній рекорд танення влітку встановлювали в 2012 році.

Вчені також визначили коли настане перший місяць без льоду в Північному Льодовитому океані. Це має відбутися до 2030-х років.

Понад 60% Арктики - океан

Окрім викидів від діяльності людини, також на танення льоду вплинуть надзвичайна тепла осінь та тепла зима, яка запобігає утворенню льоду. Якщо Арктика переживе таке екстремальне потепління протягом трьох або більше років, процес масового танення піде швидше.

Морський лід важливий для Арктики, адже він відбиває сонячне світло назад в космос і захищає від потепління. Чим більше маси океану буде без льоду, тим швидше він нагріватиметься, що загалом підвищить температуру в усьому світі. Це потепління також здатне змінити океанські течії, що посилить шторми, урагани та посухи в усьому світі. Уникнути цього можна різко скоротивши кількість викидів — це зменшить час, протягом якого океан залишається вільним від льоду.

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