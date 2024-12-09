З Лондона до Нью-Йорка за годину: Європу та Америку ходять з'єднати тунелем за неймовірну суму (фото)

Розробки в галузі технології вакуумних трубок зробили цю концепцію більш життєздатною.

У світі знову замислилися над створенням "Трансатлантичного тунелю", який поєднав би Америку та Європу. Тепер уже з’явилася вагома причина для створення такого мегапроекту, але його ціна може становити близько 20 трильйонів доларів.

Про це пише Newsweek. Видання зазначає, що сама ідея створення такого тунелю існує вже досить довгий час, проте питання масштабу, вартості та корисності тривалий час стримували будь-які реалістичні розробки.

Передбачається, що тунель проходитиме від Лондона до Нью-Йорка, а оскільки два світові міста знаходяться на відстані понад 3000 миль один від одного, будівництво займе кілька років. Наприклад: тунель під Ла-Маншем, що сполучає Англію та Францію, зводився шість років.

На даний момент оцінки вартості такої мегабудови досягли вже 15,5 трлн фунтів стерлінгів, що еквівалентно 19,8 трлн доларів.

Візуалізація тунелю (Ricardo Broch)

"Розробки в галузі технології вакуумних трубок зробили цю концепцію більш життєздатною. Створивши вакуум усередині тунелю та використовуючи герметичні транспортні засоби, поїзди, що проходять по конструкції, теоретично могли б розвивати швидкість понад 3000 миль на годину, що дозволило б скоротити поїздку між Лондоном та Нью-Йорком до години (зараз політ між цими містами займає близько 8 годин). Цю конструкцію, яка стала новим напрямком в індійському транспорті, іноді називають "hyperloop" , — йдеться у матеріалі.

Для довідки: "Hyperloop" — потяги, що рухаються у вакуумі, були популяризовані Ілоном Маском, який написав статтю у 2013 році, в якій запропонував відправляти капсули через вакуумне середовище для зменшення опору повітря. Випробування технології проводяться в Індії та Китаї.

Як зазначають журналісти, скорочення міжконтинентальної подорожі до кількох хвилин означає, що вперше трансатлантичний тунель виправдовує високу ціну, пов’язану з підводним будівництвом, оскільки він стане значно ефективнішим та екологічно чистішим, ніж польоти. Однак, досі проєкту тунелю досі немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні посеред війни збудують грандіозний курорт за $1,5 млрд.