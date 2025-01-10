У Чернівцях витратили кругленьку суму з бюджету на ялинкові кульки та сувеніри

Кульки були з логотипом області

У Чернівецькій області у місті Чернівці напередодні Нового року місцева влада оголосила тендер на закупівлю ялинкових кульок та сувенірів на понад 16 000 грн. При цьому було закуплено 30 ялинкових прикрас та 11 сувенірів.

Про це свідчать дані порталу zakupivli.pro. Зазначається, що замовник Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації.

Предметами закупівлі виступають 11 сувенір "Чернівецька обласна державна адміністрація / Палац юстиції" та 30 ялинкових кульок з логотипом області. Одна одинця кожної позиції коштує 655 грн та 300 грн відповідно. Загальна сума за договором становить 16 205 грн.

Строк надання послуг 20 грудня 2024 — 31 грудня 2024. Тобто ялинкові прикраси та сувеніри вже використали на святкування Нового року. Адміністрація області закупила товари у ФОП Гуйвана Дмитра Васильовича.

Зауважимо, що влада закупила ялинкові прикраси та сувеніри, витративши 16 тисяч грн, під час третього року повномасштабної війни.

Нагадаємо, що на ремонт доріг в Хмельницькій області на 1 км витратять 200 тисяч доларів. На утримання доріг державного значення виділять майже 439 мільйонів гривень. Відповідно до договору, кошти спрямують на обслуговування 561,9 кілометра автошляхів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у прифронтовому місті Покровськ Донецької області місцева влада оголосила тендер на майже 750 тисяч гривень. На послуги з надання в користування програмним продуктом Microsoft 365 Business Premium планують витратити 749 925 гривень.