"Жалітись нема на що": парламентар назвав зарплату народних депутатів (відео)

Народні обранці отримують зарплату з держбюджету

Українські народні депутати зараз заробляють понад 40 тисяч, в залежності від посади. Таку суму назвав нардеп Ярослав Юрчишин.

Про це він сказав у ефірі Ранок.LIVE. Парламентар зазначив, що нардепів їхня зарплата задовольняє.

"Десь близько 40 тисяч плюс, в залежності від того, голова комітету, перший заступник, чи секретар. Там іде невелика надбавка, але це все в межах цієї суми. В принципі, жалітись нема на що. Ми розуміємо, що зарплата, в принципі, вище середнього по ринку", — відповів він на питання щодо зарплат нардепів.

Він додав, що під час війни не доводиться вимагати чогось більшого. До того ж, зазначив Юрчишин, нардепи — бюджетники, і якщо виникнуть проблеми з бюджетом, перші, хто відчує це на собі, будуть саме вони, наряду з вчителями та іншими бюджетниками.

Варто зазначити, що за даними Мінфіну, у 2024 році зарплата працівників державних органів зросла на 61%. Першим у рейтингу зарплат є Антимонопольний комітет. Там середня зарплата становить 118,7 тисячі гривень. Далі за списком іде Міністерство юстиції України. Рівень середньої заробітної плати становить 100 тисяч гривень.

Як повідомляв "Телеграф", раніше народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Костюх дав пораду тим, кого не влаштовує рівень зарплати в Україні. Він порадив таким людям шукати іншу роботу.