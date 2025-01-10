Чорний крук та дубове листя: що означає шеврон легендарної 93-ї ОМБр

"Холодний Яр" — одне з найбільш боєздатних з'єднань Сухопутних військ ЗСУ

Шеврони на військовій формі українських захисників мають особливе значення та довгу історію. Кожен такий знак розповідає про бойовий шлях підрозділу, його традиції та цінності.

Нові нарукавні знаки з'явилися у Збройних силах України ще 2014 року, коли розпочалася російська агресія. "Телеграф" розповість, що означає символіка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" — одного з найвідоміших підрозділів ЗСУ.

На офіційному нарукавному знаку 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" зображено чорного крука та дубове листя. Войовничий птах символізує шалений спротив, розум, довголіття, хоробрість. А дубове листя нагадує про гайдамацький дуб та повстанський рух Максима Залізняка часів Коліївщини.

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" — одне з найбільш боєздатних з'єднань Сухопутних військ ЗСУ. З 2014 року підрозділ пройшов найзапекліші бої війни на сході України, зокрема під Іловайськом та в Донецькому аеропорту. За роки протистояння російській агресії понад тисячу військовослужбовців бригади отримали державні нагороди, а троє стали Героями України.

З початку повномасштабного вторгнення 2022 року бригада боронила Україну на різних напрямках — від Сумщини до Бахмута. Бригада носить назву "Холодний Яр" на честь історичної місцевості, що уславилася своїми повстанцями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що означає шеврон ракетної бригади "Свята Варвара". Бригаду було створено у далекому 1997 році.