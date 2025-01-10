У Росії назвали президента Литви "дурилкою картонною" через Калінінград

У РФ потужно обурились через слова президента Литви

Між Литвою та РФ спалахнув черговий дипломатичний конфлікт через заяви про Калінінград. Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала президента Литви "картонною дурілкою".

А все через те, що президент Литви Гітанас Науседа назвав Калінінград частиною "Малої Литви" та наголосив на необхідності збереження литовської культурної спадщини в регіоні. За його словами, попри спроби РФ, місто Караляучус (литовська назва Калінінграда) не втратить свого історичного значення. Відповідь представників Кремля передають росЗМІ.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова різко відреагувала на ці висловлювання. Вона назвала президента Литви "картонною дурилкою", а його заяви — "вологими історичними фантазіями". Захарова також нагадала про передачу Вільнюса та Віленської області Литві за часів СРСР, натякнувши на можливість перегляду цього рішення.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також висловився щодо цієї суперечки. Він каже, що слова литовського президента свідчать про територіальні претензії з боку Вільнюса. За його словами, це виправдовує додаткові заходи безпеки з боку РФ. Пєсков також підкреслив, що Литва належить до переліку недружніх для РФ держав.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що у Росії взялися коментувати слова українського президента Володимира Зеленського про можливі переговори з РФ. Зараз Москва нібито не довіряє його словам, і вони нічим "не підкріплені".