Ядерку США охороняє майже сотня дельфінів. Вчені розповіли, у чому їхній секрет

Їх використовують і для пошуку мін, і для військових операцій

Американські військові використовують дельфінів на військово-морській базі підводних човнів Кінгз-Бей у Джорджії та на військово-морській базі Кіцап поблизу Сіетла, де вони захищають чверть ядерного арсеналу США.

Про це пише IFLScience. Зазначається, що дельфінів ВМС штатів почали дресувати ще у 1959 році.

У 1980-х роках у військово-морських об’єктах США жило понад 100 дельфінів, на яких виділяли 8 мільйонів доларів. Дельфінів навчили носити камери в роті, передавати повідомлення та навіть визначати місцеперебування ворожих водолазів. Так само морських левів навчили діставати міни з морського дна, тоді як білухи патрулювали води та шукали загрози.

"Під час війни у ​​В'єтнамі дельфінів навіть відправляли в затоку Камрань на південному сході В'єтнаму, де вони вели підводне спостереження та захищали військові човни від ворожих плавців", — йдеться у матеріалі.

За словами науковців, дельфіни дуже здібні тварини. Вони еволюціонували так, що можуть складати карту свого середовища за допомогою ехолокації – здатності "бачити" крізь звукові хвилі, які вони створюють, клацаючи, а потім інтерпретуючи "відлуння", коли вони відбиваються від об’єктів.

Дельфіни можуть створювати складні звуки з різними частотами та формами хвилі, які можуть створювати неймовірно деталізовані "картинки" навколишнього середовища, включно з темними або складними умовами, де технології, створені людиною, не можуть працювати.

Це робить їх надзвичайно вправними у пошуку таких об’єктів, як міни, на мілководді або в захаращених гаванях. Водночас дельфіни також можуть занурюватися на понад 30 м під поверхню і не зазнають жодних фізичних пошкоджень.

Попри тактичну цінність, тема військових дельфінів все ж є суперечливою. Існують серйозні етичні проблеми щодо використання та експлуатації дельфінів у цьому контексті.

Наразі в США є близько 85 дельфінів і декілька морських левів, яких навчає NMMP. Проте не тільки штати активно використовують військових дельфінів, адже РФ під час анексії Криму у 2014 році вилучила українських військових дельфінів, а через рік придбала ще більше.

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