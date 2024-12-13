Чи дійсно собаки можуть спілкуватися за допомогою кнопок: що кажуть вчені (відео)

До такої комунікації більш схильні тривожні тварини

Собака Банні та її звукова панель з кнопками стали вірусним хітом на TikTok під час пандемії 2020 року. У відеороликах вівчарка натискає кнопки, пов’язані з грою, вулицею чи какашками, а її господар-людина та тренер виконує прохання, беручи участь у чомусь, що нагадує двосторонню розмову.

Вчені розбиралися, чи справді Банні та собаки, подібні до неї, натискають на кнопки, щоб спілкуватися зі своїми людьми, чи люди просто приймають бажане за дійсне. Про це пише Popsci.

Іноді натискання кнопок Банні прямолінійні: вимагають уваги чи прогулянки. Проте в інших випадках вони, здається, схиляються до абстрактних та тривожних речей, як в одному випадку, коли собака, здається, допитує своє власне відображення.

Рання наукова оцінка може розчарувати скептиків. Собаки використовують дошки з кнопками навмисно і способами, відмінними від способів їх власників, згідно з дослідженням, опублікованим у грудні в журналі Scientific Reports.

Дослідження також показує, що певні комбінації кнопок із двох слів не можуть бути випадковими, і що собаки можуть навмисно пов’язувати разом короткі фрази.

"Вони просять про речі, які розумні для собак, це не просто навчання на відповідність, і комбінації не є випадковими", — вважає Федеріко Россано, старший автор дослідження та доцент кафедри когнітивних наук у Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, де він керує Лабораторією порівняльного пізнання.

На цей момент це друге емпіричне дослідження собак зі звуковою панеллю, що рецензується, опубліковане лабораторією Россано. Перше, опубліковане у серпні, встановило, що собаки, схоже, розуміють та реагують на звукові сигнали з кнопкової панелі, сигналізуючи про розуміння. Нове дослідження ґрунтується на цьому, демонструючи, що собаки мають гнучкий контроль над натисканням кнопок.

"Той факт, що [багатокнопкові послідовності – ред.] не є випадковими, закликає до подальших досліджень", — говорить він.

Нове дослідження певною мірою унікальне, оскільки показує, що собаки не тільки можуть розуміти нас, але й можуть використовувати наші власні комунікативні сигнали у відповідь.

Лабораторія Россано звернулася до суспільної науки, покладаючись на власників собак, які навчили своїх вихованців використовувати кнопки. Вони набирали учасників онлайн і просили людей повідомляти щоразу, коли вони чи їхній собака натискали кнопку.

Аналіз дослідження включав дані 152 собак, кожна з яких взаємодіяла зі своєю звуковою панеллю щонайменше 200 разів протягом 21 місяця. Всього було оцінено 194901 випадок натискання кнопок собаками, з яких 56676 були комбінаціями з декількох кнопок. Крім того, було розглянуто 65682 випадки натискання кнопок людьми в ході моделювання подій або сеансів навчання.

Назви кнопок були стандартизовані за категоріями, наприклад, "їжа", що складаються з певних фраз, таких як "шматок" або "вечеря". Дослідники статистично порівняли засоби використання кнопок собаками з тим, як це робили люди.

Вони виявили, що кількість натискань кнопок дуже відрізнялася від собаки до собаки. Медіанна кількість натискань становила 10,9 на день, але найвище індивідуальне середнє значення становило 90 щоденних натискань кнопок, а деякі собаки натискали кнопки раз на день чи рідше. Проте, попри відмінності, були чіткі тенденції.

Більшість собак натискали кнопки, пов’язані з їхньою повсякденною діяльністю та потребами, наприклад, у категоріях "їжа", "гра", "вийти на вулицю" або "горщик". Звичайні комбінації, складені собаками, які зустрічалися частіше, включали варіації "їжа" + "частування" та "власне ім’я" + "хочу". Навпаки, люди були схильні натискати комбінації кнопок, що позначають "кохання" або "пізніше", частіше, ніж їхні собачі колеги.

"Це підтверджує те, що я вже вважала правдою, — каже Амріта Маллікарджун, дослідник когнітивної науки про собак у Центрі ветеринарної роботи з собаками Пенсільванського університету. — Цілком логічно, що якщо собака натискає кнопку, а потім я роблю щось, що їй подобається, вона натисне цю кнопку знову".

Вона наголошує, що собаки, ймовірно, не інтерпретують кнопки так само як люди. Наприклад, для собаки кнопка "м’яч" може бути пов’язана з тим, що робить її людина у відповідь на натискання цієї кнопки — не обов’язково з м’ячем. За допомогою підкріплення та реагування люди навчають своїх вихованців пов’язувати певні кнопки та звуки з певними бажаними результатами.

Маллікарджун згодна, що дослідження переконливо демонструє, що собаки натискають кнопки не випадково, а навмисне. "Ми та собаки розвивалися разом протягом тисяч років, щоб спілкуватися один з одним. Тому ідея про те, що собаки використовують будь-які інструменти, які ми їм даємо, щоб спілкуватися з нами, має сенс", — додає вона.

Зараз у проєкті беруть участь 10 000 учасників, що самостійно зареєструвалися, що робить дослідження за участю 152 собак "крихітною часткою даних, які ми збираємо", говорить Россано.

В цей час вчені оцінюють, як собаки використовують кнопку "допомога" і взаємодіють із менш конкретними концепціями. Також вони намагаються зрозуміти, чому деякі собаки взаємодіють із кнопками більше, ніж інші. Ранні дані свідчать про те, що не порода, екстраверсія чи когнітивні здібності, а скоріше рівень тривожності можуть мотивувати собаку використовувати звукову панель.

"Ті, хто схильний трохи нервувати, можуть вважати цей пристрій способом отримати більший контроль над своїм оточенням і отримати деяке заспокоєння від людей щодо того, що відбувається", — стверджує Россано.

Крім того, дослідники прагнуть оцінити довші комбінації слів, чи повідомляють собаки про невидимі їм об’єкти і як вони це роблять, як вихованці інтерпретують кнопки, пов’язані з часом, і чи можуть собаки комбінувати різні кнопки для передачі нових значень. Останній пункт є класичною гранню здатності людини до мови.

Зіткнувшись із забутим чи невідомим словом, люди змішуватимуть фрази, щоб донести свою думку. Можливо, деякі собаки роблять те саме. Россано каже, що бачив кадри, на яких собака натискав кнопки "піщалка" і "машина" у відповідь на машину швидкої допомоги, що проїжджає зовні.

Інший собака натискав кнопки "вода" і "зовні", коли у нього відібрали кнопку "пляж", до якої він звик. Ще один собака, схоже, вигадав фразу "вода" + "кістка", яку її власник інтерпретував як лід.

"Цей пристрій може допомогти нам, ученим, знайти докази того, що собаки можуть думати про речі, про які ми не знали, що вони здатні", — говорить Россано. Можливо, він "дозволить нам побачити здібності, про які ми не знали".

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