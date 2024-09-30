Зрозумій свого собаку: кінолог розповіла, що насправді значить виляння хвостом та потягування

Собаки можуть демонструвати стрес неочікуваними способами

Собака давній друг та партнер людини. Однак навіть широко відомі типи поведінки собак можуть мати інше тлумачення.

Про це Daily mail розповіла ветеринар та кінолог доктор Джоан Фернандес-Лопес. Вона має десятирічний досвід роботи з тваринами і зазначає, що навіть такий популярний жест як виляння хвостом, не завжди означає, що собака щаслива.

Якщо собака виляє хвостом

Якщо собака виляє хвостом повільно, при цьому хвіст жорсткий, це може вказувати на невпевненість або обережність. Чим швидше виляє хвіст, тим більш собака збуджена, але це може означати не тільки добре. Якщо хвіст собаки піднятий прямо і виляє, собака перебуває в стані підвищеної готовності. Якщо ж хвіст сильно опущений, то це означає страх та стрес.

Якщо собака позіхає та облизує губи

Позіхання та облизування губ, яке не пов'язане з довгими іграми або харчуванням, також може бути ознакою стресу або дискомфорту. Навіть є такий термін як стресове позіхання. Облизування для собак є самозаспокійливою дією

Якщо собака потягується

Кінолог стверджує, що собака може потягуватися коли відчуває тривожність. Тварини таким чином послаблюють напругу в тілі, спричинену стресом.

Якщо собака піднімає лапу

Не тільки команда "дай лапу" може привести до того, що собака підніме одну зі своїх передніх лап. Часто це може означати невпевненість в поточні ситуації.

Опущені голова і вуха у собак

Якщо вуха відтягнуті, то собака може бути стурбована чимось або готуватися до оборони. Якщо вуха опущені і майже повністю притиснуті до голови, то це сигнал про надзвичайний страх. Під час хвилювання собака також може опустити голову і наче стиснутися. Так тварина намагається привернути до себе щонайменше уваги та виглядати покірною.

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