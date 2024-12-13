Действительно ли собаки могут общаться при помощи кнопок: что говорят ученые (видео)

К такой коммуникации более склонны тревожные животные

Собака Банни и ее звуковая панель с кнопками стали вирусным хитом на TikTok во время пандемии 2020 года. В видеороликах овчарка нажимает кнопки, связанные с игрой, улицей или какашками, а ее хозяин-человек и тренер выполняет просьбы, участвуя в чем-то, что напоминает двусторонний разговор.

Ученые разбирались, действительно ли Банни и собаки, подобные ей, нажимают на кнопки, чтобы общаться со своими людьми, или люди просто принимают желаемое за действительное. Об этом пишет Popsci.

Иногда нажатия кнопок Банни прямолинейны: требуют внимания или прогулки. Однако в других случаях они, кажется, склоняются к абстрактным и тревожным вещам, как в одном случае, когда собака, кажется, допрашивает свое собственное отражение.

Ранняя научная оценка может разочаровать скептиков. Собаки используют доски с кнопками намеренно и способами, отличными от способов их владельцев, согласно исследованию, опубликованному в декабре в журнале Scientific Reports.

Исследование также показывает, что определенные комбинации кнопок из двух слов не могут быть случайными, и что собаки могут намеренно связывать вместе короткие фразы.

"Они просят о вещах, которые разумны для собак, это не просто обучение на соответствие, и комбинации не являются случайными", – считает Федерико Россано, старший автор исследования и доцент кафедры когнитивных наук в Калифорнийском университете в Сан-Диего, где он руководит Лабораторией сравнительного познания.

На данный момент это второе рецензируемое эмпирическое исследование собак со звуковой панелью, опубликованное лабораторией Россано. Первое, опубликованное в августе, установило, что собаки, похоже, понимают и реагируют на звуковые сигналы с кнопочной панели, сигнализируя о понимании. Новое исследование основывается на этом, демонстрируя, что у собак есть гибкий контроль над нажатием кнопок.

"Тот факт, что [многокнопочные последовательности – ред.] не являются случайными, призывает к дальнейшим исследованиям", — говорит он.

Новое исследование в некоторой степени уникально, поскольку показывает, что собаки не только могут понимать нас, но и могут использовать наши собственные коммуникативные сигналы в ответ.

Лаборатория Россано обратилась к общественной науке, полагаясь на владельцев собак, которые обучили своих питомцев использовать кнопки. Они набирали участников онлайн и просили людей сообщать каждый раз, когда они или их собака нажимали кнопку.

Анализ исследования включал данные 152 собак, каждая из которых взаимодействовала со своей звуковой панелью не менее 200 раз в течение 21 месяца. Всего было оценено 194 901 случаев нажатия кнопок собаками, из которых 56 676 были комбинациями из нескольких кнопок. Кроме того, было рассмотрено 65 682 случая нажатия кнопок людьми в ходе моделирования событий или сеансов обучения.

Названия кнопок были стандартизированы по категориям, например "еда", состоящие из определенных фраз, таких как "кусок" или "ужин". Исследователи статистически сравнили способы использования кнопок собаками с тем, как это делали люди.

Они обнаружили, что количество нажатий кнопок сильно различалось от собаки к собаке. Медианное количество нажатий составило 10,9 в день, но наивысшее индивидуальное среднее значение составило 90 ежедневных нажатий кнопок, а некоторые собаки нажимали кнопки один раз в день или реже. Тем не менее, несмотря на различия, были четкие тенденции.

Большинство собак нажимали кнопки, связанные с их повседневной деятельностью и потребностями, например, в категориях "еда", "игра", "выйти на улицу" или "горшок". Обычные комбинации, составленные собаками, которые встречались чаще, включали вариации "еда" + "угощение" и "собственное имя" + "хочу". Напротив, люди были склонны нажимать комбинации кнопок, обозначающие "любовь" или "позже", чаще, чем их собачьи коллеги.

"Это подтверждает то, что я уже считала правдой, — говорит Амрита Малликарджун, исследователь когнитивной науки о собаках в Центре ветеринарной работы с собаками Пенсильванского университета. — Вполне логично, что если собака нажимает кнопку, а затем я делаю что-то, что ей нравится, она нажмет эту кнопку снова".

Малликарджун подчеркивает, что собаки, вероятно, не интерпретируют кнопки так же как люди. Например, для собаки кнопка "мяч" может быть связана с тем, что делает ее человек в ответ на нажатие этой кнопки — не обязательно с самим мячом. С помощью подкрепления и реагирования люди обучают своих питомцев связывать определенные кнопки и звуки с определенными желаемыми результатами.

Она согласна, что исследование убедительно демонстрирует, что собаки нажимают кнопки не случайно, а намеренно. "Мы и собаки развивались вместе на протяжении тысяч лет, чтобы общаться друг с другом. Поэтому идея о том, что собаки используют любые инструменты, которые мы им даем, чтобы общаться с нами, имеет смысл", — добавляет она.

Сейчас в проекте участвуют 10 000 самостоятельно зарегистрировавшихся участников, что делает исследование с участием 152 собак "крошечной долей данных, которые мы собираем", говорит Россано.

В настоящее время ученые оценивают, как собаки используют кнопку "помощь" и взаимодействуют с менее конкретными концепциями. Также они пытаются понять, почему некоторые собаки взаимодействуют с кнопками больше, чем другие. Ранние данные свидетельствуют о том, что не порода, экстраверсия или когнитивные способности, а скорее уровень тревожности могут мотивировать собаку использовать звуковую панель.

"Те, кто склонен немного нервничать, могут посчитать это устройство способом получить больший контроль над своим окружением и получить некоторое успокоение от людей относительно того, что происходит", — утверждает Россано.

Кроме того, исследователи стремятся оценить более длинные комбинации слов, сообщают ли собаки о невидимых им объектах и ​​как они это делают, как питомцы интерпретируют кнопки, связанные со временем, и могут ли собаки комбинировать разные кнопки для передачи новых значений. Последний пункт является классической гранью способности человека к языку.

Столкнувшись с забытым или неизвестным словом, люди будут смешивать фразы, чтобы донести свою мысль. Возможно, некоторые собаки делают то же самое. Россано говорит, что видел кадры, на которых собака нажимала кнопки "пищалка" и "машина" в ответ на проезжающую снаружи машину скорой помощи.

Другая собака нажимала кнопки "вода" и "снаружи", когда у нее отобрали кнопку "пляж", к которой она привыкла. Еще одна собака, похоже, придумала фразу "вода" + "кость", которую ее владелец интерпретировал как лед.

"Это устройство может помочь нам, ученым, найти доказательства того, что собаки могут думать о вещах, о которых мы не знали, что они способны", — говорит Россано. Может быть, оно "позволит нам увидеть способности, о которых мы не знали".

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