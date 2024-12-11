Вам і не снилося: Європейською бізнес-асоціацією керують коти та собаки

Це любов до тварин, сучасний підхід чи "дитсадок" в міжнародній організації?

На сайті Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) представлена цікава інформація про команду організації, яка викликає усмішку та здивування. Незвичайний склад команди ЄБА демонструє не лише креативність у підходах до управління, в мережі його вже назвали інфантильним.

Виконавчим директором ЄБА є Анна Деревянко, а серед "керівництва" компанії можна знайти не лише людей, а й тварин — кота Леопольда та трьох собак, як займають певні "посади" і, можливо, навіть отримують зарплату.

Тварини не лише в управлінні

Кіт Рембо виконує роль Головного контролера митного контролю та податкових відшкодувань. Його відповідальність, очевидно, полягає в захисті бізнесу в контрольному правовому департаменті.

Водночас кіт Буцефал Андрійович обіймає посаду коуча керівника департаменту проєктів і подій. Це він, напевно, наголошує на важливості командної роботи та підтримки всіх членів асоціації у досягненні спільних цілей.

Нагадаємо, сьогодні ЕБА об'єднує понад 1000 компаній, що дозволяє їй представляти інтереси як іноземних, так і вітчизняних інвесторів на високому державному рівні. Це засвідчує важливість асоціації в бізнес-середовищі України та її здатність впливати на економічну політику країни.

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