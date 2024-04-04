Учіться! Чому собаки вміють переходити дорогу на "зебрі" та зелене світло (відео)

У деяких випадках собаки є розумнішими, ніж окремі пішоходи

Спостереження за собаками на вулиці нерідко супроводжується цікавинками. Одне з таких явищ – їх поведінка на пішохідному переході.

Деякі собаки, ніби розуміючи правила дорожнього руху, чекають на зелений сигнал світлофора, щоб перейти дорогу. Є також такі, які переходять чітко на "зебрі". Звідки ж у них така "свідомість"?

Чому собаки вміють переходити дорогу: ймовірні причини

Найчастіше собаки вчаться переходити дорогу по "зебрі", спостерігаючи за своїми власниками. Ті, що живуть на вулиці, — за пішоходами.

Бачачи, що людина чекає зеленого сигналу світлофора, собака робить висновок, що так треба робити. Деякі власники спеціально дресирують своїх собак переходити дорогу по "зебрі".

У цьому випадку, наприклад, собака виявилась значно розумнішою, ніж деякі пішоходи.

Крім того, собаки мають природний інстинкт самозбереження. Вони розуміють, що перехід дороги в небезпечному місці може призвести до трагедії. Тому "зебра", перед якою машини зупиняються, стає для них безпечним місцем для переходу.

Собаки – соціальні тварини. Вони часто вчаться один в одного. Бачачи, що інші собаки переходять дорогу по "зебрі", вони переймають цю поведінку. Часто цуценя так вчаться у своїх матерів.

Зрозуміло, що собаки не володіють знаннями правил дорожнього руху. Їх поведінка – це результат наслідування, дресирування, інстинктів, спостереження та випадковості. Проте, це не робить їх дії менш дивовижними. Ось ще відео, що підтверджує цю думку.

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