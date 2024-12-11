Самець горбатого кита перетнув 3 океани заради сексу

13 тисяч км — відстань між двома точками, де бачили кита. Він під час подорожі зупинявся в різних місцях океану

Іноді тварини можуть здивувати вчених своїми подорожами. Так, дослідники зафіксували самця горбатого кита, що побив рекорд виду пропливши понад 13 тисяч кілометрів. На своєму шляху він найімовірніше спарювався з різними самками з інших популяцій.

Кит проплив від Тихого до Індійського океану. На подорож йому знадобилось майже 10 років. Від Колумбії до Занзібару кита помічали з 2013 по 2022 рік. Зазвичай кити не мігрують так далеко від свого регіону існування і не змішуються з іншими популяціями.

Популяція китів біля Занзібару

Під час подорожі цього кита, він кожен раз був поблизу групи самиць. Мотивацією для подорожі, згідно з дослідженнями, найімовірніше, був секс, причому самець, про якого йде мова, збільшив свої шанси на розмноження, змішавшись з представниками іншої гніздової популяції. Інші причини незвичайної пригоди кита можуть полягати в екологічних змінах, які впливають на розподіл їжі, зміна клімату, зростання популяції горбатих китів, що посилює конкуренцію між самцями під час сезонів годівлі та розмноження.

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