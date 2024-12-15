На супутнику Сатурна знайшли таємничу пляму: вчені ламають голову над тим, що це могло бути

Пляма з’явилася з нізвідки і безслідно зникла

Супутник Сатурна Енцелад останнім часом отримує багато уваги від учених через виявлення речовин, необхідних для появи життя. Проте тепер вони виявили на знімках ще одну деталь, що поставила на вуха наукову спільноту.

Йдеться про дивну темну пляму, яка з’явилася на знімках місій НАСА Voyager та Cassini. Вона стала однією з тем обговорення на засіданні Американської геофізичної спілки 2024 року, передає Space.

За виявленням об’єкта стояла команда Синтії Філліпс, планетарного геолога Лабораторії реактивного руху NASA. За її словами, невелика пляма була помічена на знімках 2009 року, проте вона повністю зникла до 2012 року.

Пляма видно на знімку зліва, але пізніше воно зникає

Енцелад має високе альбедо, тобто він може відбивати більшу частину сонячного світла. Це робить супутник Сатурна надзвичайно яскравим, а заразом знижує ймовірність виявлення там "несподіваних" темних плям. Тому вчені спочатку послалися на те, що пляма може бути звичайним дефектом зображення, проте інші знімки показали, що це не так.

Також перегляд зображень дозволив відкинути варіант того, що це якась тінь, тим більше що аналіз з інших приладів показав, що об’єкт має червонувато-коричневий колір. Тому найімовірнішим залишився варіант того, що пляма є кратером.

"Причина, через яку він темний, може бути в тому, що це шматок якогось темного матеріалу, що приземлився на поверхню", — сказала Філіпс. Вона також припустила, що колір може бути обґрунтований тим, що кратер оголив якийсь глибокий шар льоду з іншим кольором.

Водночас учена не стала виключати, що це наслідок якогось внутрішнього процесу, який підняв внутрішні шари Енцеладу на поверхню.

Попри те, що походження плями залишається невідомим, є й інші питання, на які поки що немає відповіді — наприклад, чому вона зникла.

Згідно з розрахунками вчених, якщо його зникнення пов’язане з відкладеннями шарів льоду, то вони повинні приховати його не менше ніж за 100 років. Отже, тепер у них з’явився привід задуматися про те, що розрахунки були неправильними.

Принаймні спочатку доведеться відповісти на головне запитання: що це взагалі було?

Як повідомлялося раніше, уламок марсіанської породи допоміг вченим чітко встановити, що на червоній планеті раніше була рідка вода.