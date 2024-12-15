Бойко заступився за російську мову та пам'ятники - в українців шквал емоцій (відео)

Відреагували навіть в Офісі президента

Нардеп Юрій Бойко, який очолює в Раді депутатську групу "Платформа за життя і мир", розкритикував атаки на російську мову, Українську православну церкву, знесення пам'ятників і перейменування міст.

Відповідне відео він опублікував у TikTok. Бойко заявив, що "все більше людей підтримують нас, тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні".

"Кілька років тому ми були свідками, як зносили пам'ятники Колумбу, відкривачу Америки, в самій Америці. Схожі наші радикали взяли той самий курс і почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти їм ходити в ту саму церкву, в яку вони хочуть ходити. І ось сьогодні ми бачимо, що цей рух триває, що насильство над людьми триває", — сказав Бойко.

Пригноблені "радикалами" громадяни, яким дуже дошкуляє повалення пов'язаних з Росією пам'ятників, декомунізація топонімів, необхідність вчити в Україні українську мову, а також прагнення держави закрити для агресора такий потужний канал впливу на українців як підпорядкована Москві церква, за словами Бойка, тягнуться до нього та його однодумців.

"Тому все більше людей підтримують нас, тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні, за підтримку людей", – видав ексрегіонал.

Реакція людей

На "реінкарнацію" Бойка у публічному просторі Штефан відреагував досить різко.

"Чорти знову активізувалися. Переляк пройшов і знову випірнули в інформаційний простір з давно відомими нам наративами. Радикали, вплив Америки, фінансування Заходу останні 10 років, але мр*зіна не говорить про російську агресію останні 10 років. Нагадаю, за толерантність до таких у***ків ми платимо занадто велику ціну. Можливо, нарешті хтось поставить крапку з цими чортами?" – обурився офіцер.

Також відреагував і очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Доволі дивно чути від Юрія Бойка у 2024 році слова про "радикалів" якісь "мовні заборони", тези про церкву, які поширюють зазвичай росіяни та про насильство над людьми, без згадки росії. Хочу нагадати Бойку, що єдині, хто здійснює насильство над українцями — це росіяни. Шахедами, ракетами, боєприпасами, солдатами. Вони знищують цілі міста. І було б дуже корисно, якби народний депутат (якщо звісно він працює в інтересах України), публічно про це постійно нагадував. Втім, бачимо дещо інше. І це відверто, м’яко кажучи, обурює", — каже він.

Відреагували і журналісти-розслідувачі Bihus.Info.

Бойко роками фігурував у різних корупційних історіях. Однак і досі залишається "невидимкою" для правоохоронців.

Попри багаторічне минуле в проросійських партіях, поїздки до мєдвєдєва "для покращення відносин з росією", зв’язки з російським бізнесом і нерухомість у москві — Бойко досі впливає на долю країни. І, схоже, знову активізувався, щоб поширювати проросійські наративи.

Українські телеграм-канали звернули увагу і на те в якому вбранні Бойко записував відео.

"У кофті "Kiton" за 80 тисяч гривень, ниє про "радікалов", які зносять "памятнікі відающємся рускім-узурпаторам", — йдеться у повідомленні.

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін також звернув увагу на допис Бойка.

"Прямий наслідок того, що частину проросійських підо**сів залишили без покарання — ось такі відео з тими ж російськими наративами, які ми слухали багато років до повномасштабної війни. Вони вже відчули запах виборів і вирішили вилізти на поверхню. Чому? Бо їм це дозволили. Ми залишили свої родини, щодня втрачаємо найкращих побратимів, ризикуємо своїм життям та здоров’ям для того, щоб захистити свою країну від ворога. Та проросійські сили в Україні — не менший ворог, ніж російські солдати на фронті. І цьому ворогу дають можливість говорити. Підстав для затримання та арешту Бойка та інших діячів опзж, абсолютно впевнений, більше ніж достатньо. Повноваження у відповідних органів влади є. То чому ви не боретесь з ворогами?", — питає він.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз.

Український волонтер Сергій Стерненко написав, що Юрій Бойко не просто на волі. Він катається Києвом на кортежі із лобами з нагородною зброєю та кінологом з собакою.

"У Бойка все ДУЖЕ добре. Бо він забезпечує голоси для Слуг народу. І продовжує працювати в інтересах Москви. Це той випадок, коли політична конʼюнктура перемогла здоровий глузд. Він, і такі як він, ще будуть замовляти вбивства "радікалов". Щоб не заважали грабувати і здавати країну", — пише він.

Українці обурені

У коментарях до цього ж відео, яке пресслужба Бойка розмістила у його профілі в ТікТок українці, не стримуючись, висловлювалися, що думають з приводу озвученого колишнім соратником Медведчука.

"Бойко, йди за Януковичем", "Та досить вже! Достатньо вже вас наслухалися", "І у тебе вистачає совісті звертатись до народу!?", "а шо чорти вже починають підіймати голову, чому він та ще багато таких колаборантів на волі?", "А тебе не цікавить, як рашисти зносять цілі українські міста та села? Ти виродок рашиський", "їдь на Москву, там нічого не забороняють", "ти дивись, голос прорізався", – пишуть українці.

Також коментатори цікавляться, чому за Бойка досі не взялася СБУ, нагадують про відповідальність ОПЗЖ та її функціонерів за те, що Україна нині відбиває повномасштабне вторгнення РФ, вимагають від нардепа, що утримується з бюджету, говорити українською, а також сперечаються, чи варто ексрегіоналу давати автомат перед відправкою на передову.

Юрій Бойко — що відомо

До повномасштабного вторгнення був співголовою партії та фракції партії "ОПЗЖ" у Верховній Раді разом із Вадимом Рабіновичем. Але з квітня 2022 року Бойко став головою депутатської групи "Платформа за життя і мир" у Верховній Раді. Її створили колишні члени "ОПЗЖ". Нагадаємо, діяльність цієї партії в Україні заборонили в березні 2022 року.

Попри спробу Бойка перевзутися, у вересні 2022 року на сайті президента України зареєстрували петицію із закликом "негайно" позбавити Бойка звання Героя України. Однак поки що цього не зробили.

Також зазначимо, що навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 26 лютого 2022 р. Бойко виходив в ефір програми головної пропагандистки РФ Ольги Скабєєвої. Багато українців вважають, що за це його мають притягнути до кримінальної відповідальності за ст. "державна зрада". Тоді він в ефірі розповідав про дружбу народів між РФ і українцями, і що скоро все вирішиться.

Раніше "Телеграф" писав, що названо "слуг народу", які більше всього прогулювали засідання Ради.