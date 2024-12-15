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Сплять і бачать. Чому багато ректорів хочуть скасувати ЗНО

Автор
Ігор Тимофєєв
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Не всі студенти у віці хочуть навчатися насправді
Не всі студенти у віці хочуть навчатися насправді. Фото Колаж Телеграфу

Зі 100 тисяч "літніх" студентів відрахували вже 23 тисячі

Зарахування десятків тисяч чоловіків віком від 30 років, які не складали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), у виші на денну форму навчання могло стати наслідком хабарництва у системі вищої освіти. Чимало абітурієнтів пішли у виші не задля підвищення свого освітнього рівня, а по відстрочку від служби в армії під час війни, і тримаються там також завдяки хабарям, хоча 23 тисячі з них вже відрахували.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. Він пояснив, чому ректори багатьох виші виступають за скасування ЗНО.

Більше читайте в публікації: "Школа не має забезпечувати мобілізаційний ресурс: Горбачов про студентів-ухилянтів, шкільну форму, і кінець "лагідної українізації"".

— Тут відповідь цілком очевидна — це наслідок хабарництва тих, хто ухвалює рішення про зарахування студентів і невідрахування, коли вони не відвідують заняття. Це хабарі, — каже освітянин.

За його словами, "багато ректорів сплять і бачать, щоб скасувати ЗНО", щоб можна було брати хабарі на вступі.

— Я не скажу, що система ЗНО досконала, але вона дає можливість дитині із родини без величезних статків, навчатися у пристойному університеті, — каже освітній омбудсмен. — І це дуже не подобається тим, хто якраз і зараховував за хабарі цих т.зв. "студентів". Ці 23 тисячі відрахували ж не за те, що їм 30 років, а за те, що вони не навчаються. Якщо людина навіть у 30 років пішла до університету і там реально навчається, її ніхто не відрахує. Я, принаймні, таких випадків не знаю, — підсумував Сергій Горбачов.

"Телеграф" писав, що в Україні число нових студентів-чоловіків віком від 30 років у 2022-2023 роках зросло у 23 рази і сягнуло 100 тисяч.

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#ЗНО #Студент #відстрочка #Аспірант