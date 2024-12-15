Сплять і бачать. Чому багато ректорів хочуть скасувати ЗНО

Зі 100 тисяч "літніх" студентів відрахували вже 23 тисячі

Зарахування десятків тисяч чоловіків віком від 30 років, які не складали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), у виші на денну форму навчання могло стати наслідком хабарництва у системі вищої освіти. Чимало абітурієнтів пішли у виші не задля підвищення свого освітнього рівня, а по відстрочку від служби в армії під час війни, і тримаються там також завдяки хабарям, хоча 23 тисячі з них вже відрахували.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. Він пояснив, чому ректори багатьох виші виступають за скасування ЗНО.

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— Тут відповідь цілком очевидна — це наслідок хабарництва тих, хто ухвалює рішення про зарахування студентів і невідрахування, коли вони не відвідують заняття. Це хабарі, — каже освітянин.

За його словами, "багато ректорів сплять і бачать, щоб скасувати ЗНО", щоб можна було брати хабарі на вступі.

— Я не скажу, що система ЗНО досконала, але вона дає можливість дитині із родини без величезних статків, навчатися у пристойному університеті, — каже освітній омбудсмен. — І це дуже не подобається тим, хто якраз і зараховував за хабарі цих т.зв. "студентів". Ці 23 тисячі відрахували ж не за те, що їм 30 років, а за те, що вони не навчаються. Якщо людина навіть у 30 років пішла до університету і там реально навчається, її ніхто не відрахує. Я, принаймні, таких випадків не знаю, — підсумував Сергій Горбачов.

"Телеграф" писав, що в Україні число нових студентів-чоловіків віком від 30 років у 2022-2023 роках зросло у 23 рази і сягнуло 100 тисяч.