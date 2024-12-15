Світла не буде цілий день: графіки відключень на понеділок

Енергетики попередили українців про відключення світла 16 грудня

У понеділок, 16 грудня, в Україні діятимуть нові графіки відключень світла. Одночасно застосовуватимуться кілька черг.

Про це повідомляє "Укренерго". Це пов’язано з ліквідацією наслідків ударів російських ракет та дронів по енергооб’єктах України у листопаді-грудні поточного року.

Для побутових споживачів відключення світла виглядатимуть так:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 12:00 – дві черги відключень;

12:00 – 15:00 – півтори черги відключень;

15:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 19:00 – півтори черги відключень;

19:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу світло відключатимуть з 7:00 до 21:00. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Українців також попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що двом містам України неможливо повернути світло на добу найближчим часом.