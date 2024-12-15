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Світла не буде цілий день: графіки відключень на понеділок

Автор
Євген Устименко
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Відключення світла в Україні Новина оновлена 15 грудня 2024, 18:39
Відключення світла в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Енергетики попередили українців про відключення світла 16 грудня

У понеділок, 16 грудня, в Україні діятимуть нові графіки відключень світла. Одночасно застосовуватимуться кілька черг.

Про це повідомляє "Укренерго". Це пов’язано з ліквідацією наслідків ударів російських ракет та дронів по енергооб’єктах України у листопаді-грудні поточного року.

Для побутових споживачів відключення світла виглядатимуть так:

  • 07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
  • 08:00 – 12:00 – дві черги відключень;
  • 12:00 – 15:00 – півтори черги відключень;
  • 15:00 – 17:00 – дві черги відключень;
  • 17:00 – 19:00 – півтори черги відключень;
  • 19:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу світло відключатимуть з 7:00 до 21:00. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Українців також попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що двом містам України неможливо повернути світло на добу найближчим часом.

Теги:
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