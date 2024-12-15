На спутнике Сатурна нашли таинственное пятно: ученые ломают голову над тем, что это могло быть

Пятно появилось из ниоткуда и бесследно исчезло

Спутник Сатурна Энцелад в последнее время получает много внимания от ученых из-за обнаружения веществ, необходимых для появления жизни. Однако теперь они обнаружили на снимках еще одну деталь, которая поставила на уши научное сообщество.

Речь идет о странном темном пятне, которое появилось на снимках миссий НАСА Voyager и Cassini. Оно стало одной из тем обсуждения на заседании Американского геофизического союза 2024 года, передает Space.

За обнаружением объекта стояла команды Синтии Филлипс, планетарного геолога Лаборатории реактивного движения NASA. По ее словам, небольшое пятно было замечено на снимках 2009 года, однако оно полностью исчезло к 2012 году.

Пятно видно на снимке слева, но позже оно исчезает

У Энцелада высокое альбедо, то есть он может отражать большую часть солнечного света. Это делает спутник Сатурна необычайно ярким, а заодно снижает вероятность обнаружения там "неожиданных" темных пятен. Поэтому ученые сначала сослались на то, что пятно может быть обычным дефектом изображения, однако другие снимки показало, что это не так.

Также пересмотр изображений позволил отбросить вариант того, что это какая-то тень, тем более, что анализ с других приборов показал, что объект имеет красновато-коричневый цвет. Поэтому наиболее вероятным остался вариант того, что пятно является кратером.

"Причина, по которой он темный, может быть в том, что это кусок какого-то темного материала, приземлившегося на поверхность", — сказала Филлипс. Она также допустила, что цвет может быть обоснован тем, что кратер обнажил какой-то глубокий слой льда с другим цветом.

Вместе с тем, ученая не стала исключать, что это следствие какого-то внутреннего процесса, который поднял внутренние слои Энцелада на поверхность.

Несмотря на то, что происхождения пятна остается неизвестным, но есть и другие вопросы, на которые пока нет ответа — например, почему оно исчезло.

Согласно расчетам ученых, если его исчезновение связано с отложениями слоев льда, то они должны бы скрыть его не менее чем за 100 лет. Так что теперь у них появился повод задуматься о том, что расчеты были неправильными.

Во всяком случае, сначала придется ответить на главный вопрос: что это вообще было?

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