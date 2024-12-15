Чи можуть мобілізувати вчителів та викладачів вишів

Для цього є умова

У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації. Їх продовжили на 90 днів і вони триватимуть до 7 лютого 2025 року. В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ.

Але деякі мають право на відстрочку. Видання "Українська правда" розповіло, чи можуть мобілізувати викладачів вишів та вчителів.

На відстрочку від мобілізації можуть розраховувати наукові і науково-педагогічні працівники з науковим ступенем (кандидат наук, доктор філософії, доктор наук), які працюють у закладах вищої та фахової передвищої освіти і в у наукових установах. Також педагоги закладів фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти, загальної середньої освіти.

Уникнути призову можуть лише ті викладачі та вчителі, які працюють у відповідних закладах чи установах не менше ніж 0,75 ставки за основним місцем роботи.

Раніше "Телеграф" писав, кого зі студентів можуть мобілізувати та за яких умов.