Зламав прапори та побив фотографії загиблих воїнів: у Києві чоловік влаштував погром на Майдані (відео)

Зловмисник перебував у стані сп’яніння

У Києві чоловік пошкодив прапори та фотографії загиблих захисників України. Вандалом виявився 36-річний мешканець Сумської області.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у Facebook. Наголошується, що про пошкоджені портрети повідомила місцева мешканка зранку 15 грудня.

Перевіривши камери спостереження, поліцейські змогли швидко встановити особу зловмисника і провели затримання.

Як виявилося, 36-річний уродженець Сумщини перебував у "збудженому стані", тому його довелося відправити до спеціалізованого медичного закладу.

Наразі правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію його вчинку.

На кадрах, оприлюднених поліцейськими, видно, що чоловік заради своєї мети не полінувався навіть перейти трасу.

Як повідомлялося раніше, на Рівненщині дві компанії влаштували конфлікт, внаслідок якого один із чоловіків дістав автомат і зробив кілька пострілів у бік опонентів. У результаті чотири особи отримали поранення. Вони були доставлені до лікарні та їх життю нічого не загрожує. Стрілка ж загрожує великий тюремний термін.