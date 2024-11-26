З чорною дірою в серці: Вебб зробив новий неймовірно детальний знімок галактики Сомбреро (фото, відео)

Ця галактика має близько 2000 сукупчень сотень тисяч старих зірок

Телескоп Джеймса Вебба з моменту запуску регулярно надсилає зображення близьких та далеких об’єктів у космосі. Найсвіжіше зображення — фото галактики Сомбреро, відомої як Мессьє 104.

Фото показує, що порівняно з попереднім знімком, зробленим телескопом Хаббл, галактика побудована трохи по-іншому — деталізації вдалося досягти завдяки знімку у середньому інфрачервоному спектрі. Характерне сяюче ядро, видиме на зображеннях у видимому світлі, не світиться, а натомість видно гладкий внутрішній диск.

Порівняння знімкув галактики Сомбреро

Галактика Сомбреро находиться в сузір’ї Діви в 28 млн світлових років від Землі. Ця спіральна галактика приблизно втричі менша за Чумацький шлях.

Всередині галактики знаходиться надмасивна чорна діра — важить як 9 мільярдів Сонць. Важливими є деталі зовнішнього кільця галактики — тут вчені вперше побачили складні згустки, а природа зоряного пилу, який є основним будівельним матеріалом для астрономічних об’єктів у Всесвіті, може вказувати на наявність молодих областей зореутворення.

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