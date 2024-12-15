У Києві в укритті та під сирену зустріли Вифлеємський вогонь (фото, відео)

Символ миру та надії прибув до України

У неділю, 15 грудня, пластуни передали в Києві Вифлеємський вогонь миру, який було запалено на місці народження Ісуса Христа. Захід відбувся в укритті через сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який побував на урочистій церемонії зустрічі вогню. Про доставку Вифлеємського вогню до України подбали представники української скаутської організації "Пласт".

Вже багато років скаути у палестинському місті Віфлеєм запалюють вогонь та поширюють його до інших країн до святкування Різдва. Вогонь цей символізує мир, любов та добро.

Українські пластуни урочисто передали Віфлеємський вогонь світу представникам "Укрзалізниці". Захід мав пройти на Центральному київському вокзалі, але через повітряну тривогу його перенесли до найближчого укриття.

Протягом 15-16 грудня 12 нічних поїздів доставлять його на 22 вокзали країни і таким чином розповсюдять по всій Україні.

Першим поїздом, на якому Вифлеємський вогонь вирушить у свою подорож країною, стане поїзд №81 "Київ — Ужгород", який вирушить зі столиці о 18:30.

Нагадаємо, Вифлеємський вогонь миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового, що полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Акцію започатковано 1988 року Австрійською телерадіокомпанією як благодійний вчинок — донести світло з символічного місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує Різдво поза домом — у лікарнях, дитячих будинках тощо. Того ж року ініціативу підхопили скаути Відня, а основним ініціатором виступив скаутський провідник Бертль Рюнвальд.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає головна новорічна ялинка України у Києві. Цього року вона має незвичайний колір – білий. Прикрасити зимову красуню вирішили блакитними кулями та гірляндою.