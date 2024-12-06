Справжнє обличчя святого Миколая, або як виглядав Санта Клаус на думку вчених

Зробити портрет допоміг череп святого

Частина українців готується 6 грудня знайти під своєю подушкою солодощі. В цей день деякі православні святкують день святого Миколая. Тим часом вчені відновили справжнє обличчя людини, яка була прообразом Санта Клауса.

Він жив 1700 років тому за часів Пізньої Римської імперії. Реконструювали обличчя святого за черепом, пише "Дейлі мейл". Святий Миколай Мирлікійський був ранньохристиянським святим. Його настільки запам’ятали за добрі діяння, що він став прообразом головного символу Різдва у багатьох країнах — Санта Клауса, злившись з легендою про духа Нового року.

Ікона з Базиліки св. Миколая в Барі (Італія)

Щоб створити обличчя, вчені використовували дані, зібрані в 1950-х роках з дозволу Centro Studi Nicolaiani. Спочатку реконструювали череп у 3D, далі простежили профіль обличчя за допомогою статистичних проєкцій. Результатом роботи є два набори зображень. У відтінках сірого — реальне зображення людини на основі черепа. Кольорове більш художнє – із додаванням таких елементів, як борода та одяг, натхненне іконами святого Миколая.

Реконструкція обличчя світого Миколая

Реконструкція обличчя світого Миколая

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