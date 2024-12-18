Самый короткий день года и не только: чем важно грядущее зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние – начало астрономической зимы

Каждый год 21 декабря происходит зимнее солнцестояние. Астрономически это день, когда Земля достигает положения, в котором Солнце низшее поднимается над горизонтом в северном полушарии. Это означает, что будет самая короткая световая и длинная темная часть суток в году.

Зимнее солнцестояние в 2024 году состоится в субботу, 21 декабря в 4:21 утра EST. В Украине это 11:21. В день зимнего солнцестояния продолжительность светового дня будет наименьшей за год. В Киеве солнце взойдет в 07:56 и зайдет в 15:57, то есть день продлится менее 8 часов.

Что такое зимнее солнцестояние?

Земля вращается вокруг Солнца под углом около 23,5 градуса к своей оси. Именно этот наклон влечет за собой смену времен года. Во время зимнего солнцестояния Северный полюс наиболее отклонен от Солнца, поэтому оно светит над экватором меньше, а его лучи падают под острым углом.

Зимнее солнцестояние знаменует собой старт зимы в Северном полушарии и лета в Южном. Когда солнце достигнет своей самой южной точки на небе, световой день будет постепенно увеличиваться до летнего солнцестояния.

Почему это важно?

Зимнее солнцестояние веками имело большое значение для людей. Во многих культурах этот день символизировал начало нового цикла, ведь после него дни становятся длиннее, что означает возвращение света и тепла. Язычники праздновали Йоль, славянские народы Коляду, инки почитали бога солнца и даже время Рождества 25 декабря было согласовано с зимним солнцестоянием, чтобы способствовать распространению христианства.

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