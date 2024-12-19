Київський вчитель з учнями зробили пародію на S.T.A.L.K.E.R. 2: вийшло атмосферно (відео)

Гра знайшла поціновувачів у всьому світі

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 попри численні аномалії в ігровому процесі все ж таки змогла підкорити серця безлічі гравців по всьому світу. Не дивно, що в самій Україні на її тему почали робити багато пародій.

Зокрема вчитель однієї зі столичних шкіл вирішив з учнями записати відео на цю тему. Кадрами поділився telelgram-канал УНІАН.

На кадрах показані основні аспекти гри — пошук схронів, дослідження занедбаних локацій, взаємодія з аномаліями й звичайно ж посиденьки з іншими сталкерами.

Варто зазначити, що STALKER 2 пішла в реліз 20 листопада 2024 року, а 19 грудня співвласник GSC Games Максим Кріппа повідомив, що вона вже повністю окупила витрати на виробництво.

За даними сервісу VG Insights, на 19 грудня лише у Steam шутер був проданий тиражем у 2,8 млн копій і заробив 134 млн доларів.

Крім того, сервіс Steam виніс її до списку кандидатів на звання найкращої гри 2024 року. Повний список претендентів виглядає так:

Black Myth: Wukong

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Balatro

Helldivers 2

Warhammer 40,000: Space Marine II

Раніше "Телеграф" писав, що лайлива пісня зі STALKER 2 розвеселила українців. Сам виконавець зізнався, що він навіть не знав, для чого розробники обрали цю пісню.