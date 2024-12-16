Таких одиниці у всьому Всесвіті: вчені розгадали походження дивного сигналу з глибин космосу

Подібні зіркові системи є "поодинокими випадками"

Декілька років тому телескоп, розташований у Західній Австралії, зміг зловити дивний сигнал, що йде від далеких зірок. Згодом ученим вдалося знайти ще два подібні, але до останнього часу їм не вдавалося зрозуміти, що ж було його джерелом.

Однак тепер вони висунули гіпотезу, що сигнали виходять із дуже рідкісного типу зіркових систем. Дослідження оприлюднено в журналі The Astrophysical Journal Letters.

Сигнал з австралійського телескопа спочатку сприйняли як сигнал пульсара. Однак у цьому випадку вони тривали б частки секунди, тоді як тут йшлося про більш значні періоди.

На перший сигнал під назвою GLEAM-X J162759.5-523504.3 звернули увагу 2022 року після аналізу архівних даних. Зазначалося, що він надходив до 2018 року і тривав 30-60 секунд з перервами до 20 хвилин.

Другий сигнал GPM J1839-10 обладнання почало приймати у 1988 році, він триває п’ять хвилин із перервами у 22 хвилини. Ну і нарешті третій сигнал GLEAM-X J0704-37 триває протягом 30-60 секунд із перервами майже о третій годині.

Найновіший сигнал був виявлений у менш "заселеній" зірками частині космосу, а тому обладнання вдалося чітко обчислити його місцезнаходження. Система розташована приблизно за п’ять тисяч світлових років від нашої планети в сузір’ї Корми й складається з двох зірок — червоного карлика та залишку мертвої зірки під назвою білий карлик.

Для виявлення зірки довелося використовувати два інструменти: MWA та MeerKAT

Білі карлики – це залишки зоряного ядра, які мають величезну щільність. Червоні карлики є однією з найпоширеніших зірок у Всесвіті, проте через їх низьку світність жодну з них не можна побачити на небі неозброєним оком.

Згідно з розрахунками команди дослідників, подвійна зірка може складатися з червоного карлика масою близько 0,32 Сонця, а також білого карлика масою 0,8 Сонця. Вони знаходяться на досить близькій орбіті, щоб білий карлик почав витягувати матеріал із сусідньої зірки, що й викликає незвичайне радіовипромінювання.

Білий карлик може створювати потужні хвилі на своїх полюсах та взаємодіяти ними з червоним карликом, через що той тимчасово стає яскравішим. Це є причиною появи дивного сигналу.

Якщо ця гіпотеза підтвердиться, то вчені зможуть говорити, що виявили пульсар білого карлика — один із найрідкісніших типів зірок у нашій галактиці. Їх настільки мало, що фраза "поодинокі випадки" чудово підійде для опису.

Перший був виявлений в зірковій системі AR Scorpii і нижче можна подивитися візуальну інтерпретацію того, як там може виглядати процес.

Як повідомлялося раніше, на супутнику Сатурна Енцеладі виявили таємничу пляму, яку поставило на вуха наукову спільноту.