Скандал з "голодними українками" отримав продовження: як у КНУ відреагували на заяву професора

Студенти вимагають радикальних мір

Проти професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) Микити Василенка, який оскандалився гучною заявою, будуть вжиті відповідні заходи.

Про це сказав у коментарі hromadske ректор КНУ Володимир Бугров. За його словами, такі заяви не можна залишати без уваги.

"Заходи будуть вжиті. Ситуація негативна. Я не підтримую заяви професора Василенка і засуджую", — сказав ректор КНУ.

Водночас, відповідаючи на питання кореспондента, які саме заходи планується вжити, він наголосив: "Передбачені законодавством. Ви ж вивчали право? У кодексі закону про працю є відповідні аспекти. Через те буде притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством, щоб потім (рішення) не могло бути оскаржене в суді".

Зауважимо, що студенти КНУ ім. Шевченка оголосили бойкот адміністрації. Вони вимагають звільнення викладача через його проросійські погляди та висловлювання.

Прокоментував цей скандал і керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко, написавши: "Не підтримую та засуджую самі висловлювання, а також майданчик, на якому це відбулося. Розумію обурення студентів. Це відвертий сюр".

Нагадаємо, нещодавно Інститут масової інформації зазначив, що Василенко в ефірі російського медіа politnavigator.net, доступ до якого заблоковано в Україні, заявив, що "поява іноземних військових в Україні покращить демографічну ситуацію".

"Уявіть собі: щонайменше 40 тисяч чоловіків із грошима, "голодних" на жінок. Тих, хто не пройшов випробування фронтом, вихованих на хороших європейських харчах. І сотні тисяч "голодних" українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких загинули на війні або отримали каліцтва", – сказав Василенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у вінницькій школі чоловік у військовій формі побив вчителя.