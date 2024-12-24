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Ученые нашли "инопланетное растение" и не могут понять, что это такое (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
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Леса палеогенового периода уже во многом напоминали современные
Леса палеогенового периода уже во многом напоминали современные

Растение заметно отличается от всего, что существует в наше время

В 1969 году ученые из штата Юта (США) обнаружили окаменелость растения возрастом 47 миллионов лет. Тогда они предположили, что оно является родственником женьшеня, однако новые находки это опровергает.

Речь идет о виде Othniophyton elongatum, а о странности находки говорит хотя бы то, что первую часть названия можно перевести как "инопланетное растение" или "чужое растение". Новая работа обнародована в Annals of Botany.

Авторы исследования сравнили старые и новые находки и теперь не могут причислить это растение ни к одному из существующих нынче семейств цветковых растений.

Это необычно хотя бы потому, что в настоящее время существует около 400 семейств цветковых растений. И для понимания масштабов, стоит указать, что столь разные виды, как манго, ядовитый плющ, кешью и еще примерно 800 видов являются частью лишь одного из четырех сотен семейств.

Не найдя ничего похожего среди существующих растений, ученые обратились к базе данных вымерших. Но и там их постигла неудача.

Авторы отмечают, что "инопланетное растение" является наглядной иллюстрацией главной проблемы палеоботаники — когда новую находку пытаются включить в какую-то существующую группу, что приводит к искажению понимания реальных масштабов разнообразия растений в древних экосистемах.

Окаменелости были найдены в формации Грин-Ривер в Юте, которая в палеогене, 47 миллионов лет назад, была сетью озер в тектонически активном регионе. Это создавало хорошие условия для обеспечения сохранности останков животных и растений и формирования большого количества окаменелостей.

Анализ 1969 года основывался лишь на найденных листьях со сложной структурой прожилок, что весьма характерно для женьшеневых. Однако новые находки помимо листьев также включали цветки, плоды и даже семена.

Листья "инопланетного растения" найденные в 1969 году

Любопытно также и то, что даже со сформированными плодами, растение оставляло активные тычинки, хотя у современных видов они просто отпадают после опыления.

Новые находки
Реконструкция растения от палеохудожника

Как сообщалось ранее, ученые заглянули в глубины озера Энигма в Антарктиде. Несмотря на то, что оно находится под десятком метров льда, в нем процветает целая экосистема, которую никогда не видели ранее.

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