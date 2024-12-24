Є одна обставина, за якої сім'ї військовополоненого припинять виплати

Якщо військовий, що був у полоні, повернувся додому, то його сім'я більше не отримуватиме кошти

Сім'ї військовополонених отримують грошове забезпечення бійця. Його нарахування припиняється у момент, коли військовослужбовець повертається додому.

Такі правила діють і для бійців, що були інтерновані у треті, нейтральні країни. Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Родина військового, який потрапив у російській полон, має право на виплату одноразової компенсації та щомісячних нарахувань, які отримував боєць.

Ці кошти припиняють виплачувати сім'ї з дня, коли захисника було звільнено з полону і він повернувся додому. З цього моменту родина більше не розраховує на гроші від держави.

Крім того, близькі бійців, що були інтерновані на територію нейтральних держав, також не отримуватимуть кошти після повернення військового.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що захисники мають право на підготування особистого розпорядження на випадок полону або якщо вони зникнуть безвісти. Письмовий документ допоможе визначити, кому зі сім'ї потрібно виплатити грошове забезпечення військового.