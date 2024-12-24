Тимощук вперше заговорив про війну в Україні

Колишній капітан збірної України перервав мовчання

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) опублікував деякі матеріали у справі Української асоціації футболу (УАФ) проти ексгравця збірної України Анатолія Тимощука, який працює у РФ, попри повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Відповідну заяву Тимощука наводить офіційний сайт CAS. Анатолій заявив, що виступає "за мир на батьківщині", але не дозволить "використовувати себе для політичних маніпуляцій".

"Я чітко виступаю за мир на батьківщині, і хочу, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів і знайшли консенсус, який відновить мир. Якщо комітет вважає, що моє усунення, позбавлення регалій та тренерської ліцензії допоможе відновити мир – я готовий відмовитися від усього самостійно.

Але як професійний спортсмен, як людина, для якої репутація футболу більша, ніж слова, я не дозволю, щоб мене використали для політичних маніпуляцій”, — заявив Тимощук.

Зазначимо, УАФ програв справу проти Тимощука у CAS. У березні 2022 року УАФ позбавила Анатолія всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. 2023 року Тимощук подав апеляцію до швейцарського суду.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Тимощук оскандалився, зробивши пожертву у благодійний аукціон, пов’язаний з військами окупантів. Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв після цього пригрозив Анатолію.