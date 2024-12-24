Елітний особняк у Конча-Заспі: як виглядає "орендований" будинок Юлії Тимошенко зовні і всередині (фото)

Політик переписала майно на родичів, щоб його не конфіскували за правління Януковича

Юлія Тимошенко – справжня ветеранка української політики. Вона прийшла до влади у 1997 році, коли вперше стала народним депутатом другого скликання Верховної Ради. Вже 1999 року Тимошенко створила партію "Батьківщина", яку сама і очолила, і з якою всі ці роки заходить до українського парламенту. І при цьому, судячи з декларації нардепа, вона живе із сім’єю в орендованому будинку.

"Телеграф" розповість, де мешкає Юлія Тимошенко і як виглядає її особняк під Києвом.

Юлія Тимошенко та її "орендований" особняк у Конча-Заспі

У своїй декларації за 2018 рік Юлія Тимошенко вказала, що мешкає в елітному селищі Козин, яке належить до історичної місцевості Конча-Заспа. Однак, як виявилось, розкішний особняк на 588 квадратних метрів ні Юлії Тимошенко, ні її чоловікові Олександру не належить. Будинок у Козині політикиня нібито орендує у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової.

Свого часу Юлія Тимошенко зізналася, що була змушена переписати свою нерухомість та земельні ділянки на родичів, бо боялася, що її майно за режиму Януковича можуть конфіскувати.

У 2009 року "Українська правда" показала фото, як виглядає особняк Юлії Тимошенко в Конча-Заспі, який вона нібито орендує. Як видно, цей великий двоповерховий маєток стоїть на березі конча-заспанської греблі у мальовничо-пейзажному місці.

А вже у 2014 році Юлія Тимошенко впустила до цього свого будинку журналістів, щоправда показала лише перший поверх. Але і там можна помітити, як дорого-багато обставлений особняк. В очі кидаються дорогі меблі, гобелени на стінах та вінтажні люстри.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінювалася Юлія Тимошенко за роки при владі. Тиснула руку Путіну і була єдиною жінкою-прем’єром.