По академії МВС у Росії прилетів безпілотник: що відбувається на місці подій (фото, відео)

Попередньо дрон був без вибухового пристрою

У вівторок, 24 грудня, на дах Академії МВС у Нижньому Новгороді Росії впав безпілотник. Заняття перервали, всіх курсантів евакуювали до підвалу, а на місце тим часом вирушили вибухотехніки.

Інформація про це з’явилася із російських пабліків. Наголошується, що навчальний корпус, де трапився інцидент, знаходиться на Анкудинівському шосе.

Як повідомляє Baza, внаслідок події вибуху та займання не сталося. Попередньо дрон був без вибухового пристрою.

Водночас одне з місцевих видань повідомляє версію події. Зазначається, що екстрені служби підтвердили, що виклик за адресою Анкудинівське шосе, 3 справді був, але нібито виявився хибним.

Посилаючись на власні джерела ЗМІ пише, що нібито в академії проходили навчання і, ймовірно, курсанти самі запускали дрон, але в якийсь момент щось пішло не так.

"У нас все добре, ніяких вибухів не було. У нас були навчання, але вже всі на своїх місцях. Усі дзвонять, думають, що нас уже всіх поховали. Але все гаразд", — пояснили у навчальній установі.

При цьому біля будівлі зараз стоять кілька машин поліції, а співробітники із собаками оглядають територію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на території економічної зони "Алабуга" в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників "Shahed-136", якими росіяни б’ють Україною.