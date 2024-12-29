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У Мелітополі підірвали машину російського командира: він відібрав її у своїх військових, — ЗМІ

Автор
Анастасія Мокрик
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У Мелітополі підірвали машину російського командира Новина оновлена 29 грудня 2024, 11:15
У Мелітополі підірвали машину російського командира. Фото Колаж "Телеграфу"

Після інциденту місто наповнилося озброєними патрулями

У тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області підірвали автомобіль. Машина ймовірно, могла належати російському командиру.

Про це пише паблік "Бердянськ Зараз". Зазначається, машину було знищено внаслідок вибуху, ймовірно, викликаного місцевим підпіллям.

При цьому РИА-Мелитополь повідомляє, що після інциденту місто наповнилося озброєними патрулями. Тим часом у пропагандистських пабликах "влада" стверджує, що посилено так звані "антитерористичні заходи", а у ФСБ навіть провели засідання "оперативного штабу".

Один із військових у мережі поскаржився, що цей автомобіль був нещодавно переданий на фронт. Проте машина не використовувалася за призначенням. Автомобіль спочатку опинилася в особистому розпорядженні командира.

У місцевому пабліку повідомляють, що попри обіцянки оснастити транспорт для захисту від дронів, цього зроблено не було, що і призвело до його знищення разом зі складом, що знаходився поблизу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 грудня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух у результаті підриву авто, Машина належала голові окупаційної ради міста Василю Нечеті.

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#Україна #Вибух #Авто #Мелітополь