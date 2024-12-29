У Грузії склав присягу новий президент. Як відреагували колишня глава держави (відео)

Інавгурація відбулася на тлі протестів

У неділю, 29 грудня, у будівлі парламенту Грузії відбулася церемонія інавгурації нового президента країни Михеїла Кавелашвілі. Проте його не визнають чинна опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу". Кавелашвілі склав президентську присягу, передбачену Конституцією Грузії.

"Я, президент Грузії, перед Богом і народом клянуся, що захищатиму Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконувати обов'язки Президента, піклуватися про безпеку та добробут громадян моєї країни, про відродження та могутності мого народу та батьківщини", — заявив він.

Потім він звернувся до присутніх. Церемонія тривала близько пів години. На ній був присутній засновник та почесний голова "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі, який потрапив під фінансові санкції США.

Акредитованих в Грузії дипломатів не запросили на інавгурацію. Причиною назвали "нестачу місць у залі засідань".

Водночас п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац. Вона назвала інавгурацію нового президента Кавелашвілі "пародією"

"Я хочу звернутися до вас і подати звіт. Шість років тому я прийняла присягу на Конституції, але ще більше – у вірності країні і вам. Тому я сьогодні тут, і ця лояльність не зміниться за жодних обставин – чи я перебуваю у палаці, чи поза ним. Я вийду звідси з вами і залишусь з вами. З собою я забираю легітимність, прапор та вашу довіру", – сказала вона людям, які зібралися біля палацу Орбеліані.

Що відомо про Кавелашвілі

Міхеїл Кавелашвілі – колишній грузинський футболіст, який грав за тбіліське "Динамо" та "Манчестер Сіті". Завершивши спортивну кар’єру, він двічі балотувався до грузинського парламенту (у 2016 та 2020 роках). Спочатку був депутатом від партії "Грузинська мрія", але у 2022 році вийшов з неї та заснував парламентську фракцію "Сила народу", яка підтримує позиції "Грузинської мрії" з ключових питань, зокрема щодо євроінтеграції та релігії.

Нагадаємо, вибори президента Грузії відбулися на тлі масових протестів. Вони спалахнули після того, як 28 листопада уряд вирішив відмовитися від процесу переговорів із Євросоюзом про членство до кінця 2028 року та від бюджетних грантів ЄС. Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів. З цими вимогами люди виходять на вулиці, а поліція та силовики жорстоко придушують протести.

Кавелашвілі обрала Виборча колегія, що складається з депутатів від "Грузинської мрії", районних сакребуло (муніципальних органів влади) та Верховних рад Аджарської Автономної Республіки та Абхазької Автономної Республіки (у вигнанні). Згідно з Конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Опозиція закликала міжнародна спільнота не визнавати легітимність Кавелашвілі