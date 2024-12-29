З якою хворобою ніг не можуть мобілізувати до ЗСУ

Про проблеми зі здоров’ям потрібно повідомляти ВЛК та пред’явити відповідні документи

У 2025 році мобілізація в Україні продовжиться, а отже, всі військовозобов’язані громадяни зобов’язані проходити щорічну військово-лікарську комісію, яка визначить їхню придатність до служби. У той самий час перешкодою військової служби може бути захворювання ніг.

Згідно зі статтею 42 наказу №402 Міністерства оборони України, йдеться про таке захворювання як варикоз чи варикозне розширення ніг. Це захворювання, при якому вени, зазвичай розташовані в ногах, стають розширеними, звивистими та нерівномірними.

Симптоми варикозу можуть включати болі в ногах, набряки, почуття тяжкості та втоми в ногах, свербіж та появу судинних зірочок на шкірі. Причиною варикозу можуть бути спадковість, старіння, надмірна вага, сидячий спосіб життя, вагітність та інші фактори.

У статті 42 наведено такі категорії придатності до служби людей з варикозом:

Непридатними до служби визнають людей, у яких виявлено значні та помірні порушення кровообігу та функцій;

Придатними до служби у ТЦК, навчальних центрах та військових навчальних закладах, медичних підрозділах, частинах забезпечення, логістики, зв’язку та охорони визнають людей, у яких виявлено незначні порушення кровообігу та функцій;

Повністю придатними до служби визнають людей, у яких виявлено об’єктивні дані без порушень кровообігу та функцій.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть раніше "обмежено придатного" відправити на передову. Деякі захворювання, які раніше не вважалися перешкодою для військової служби, тепер можуть стати причиною для відмови у призові.